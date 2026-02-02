«Континенты уснут навсегда»: пророчество Жириновского взорвало Сеть

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский задолго до сегодняшних геополитических бурь предсказал появление у России оружия нового поколения, которое перевернет представление о войне. Его слова, звучавшие как эпатаж, сегодня воспринимаются как шокирующее пророчество и зловещее предупреждение. О чем он говорил?

«Влияние на гравитационную ось Земли»

На своем канале «Жириновский-ТВ» политик заявлял: самое мощное оружие — то, что способно влиять на гравитационную ось планеты.

«Целые континенты могут оказаться под водой: Австралия, Америка, Британия с Японией. Это будет маленький прибор, запущенный в действие. Никакие спутники не отследят. Это будет очень страшно», — пророчествовал он.

Он также говорил о существовании некоего устройства, влияющего на атмосферное давление: «Включишь ночью — утром никто не проснется». А также предостерегал: мир ждет глобальное потепление, вследствие чего могут уйти под воду Финляндия, Санкт-Петербург, Сочи.

«Любую часть планеты уничтожим за 15 минут»

Позже, в эфире «ЛДПР-ТВ», Жириновский сделал еще более откровенное заявление: Россия — единственная страна, владеющая секретным оружием массового поражения нового типа.

«Ни взрыва, ни лазерного луча… Тихо-спокойно. Целые континенты будут спать вечным сном. Любую часть планеты уничтожим в течение 15 минут», — заявил экс-депутат.

В 2018 году на «России 1» он добавил: Москва может «закрыть всю планету» системами ПВО так, что «ни один самолет не поднимется».

«Атомный пистолет» и конец Америки

В арсенале пророчеств фигурировали «атомный пистолет «Элиптон», убивающий десятки солдат, и лазеры, сбивающие спутники. Но главный его прогноз касался США.

«Американцы боятся, что если в ближайшие год-два не уничтожат Россию, начнется обратный процесс — уничтожение Америки. Все равно Америке конец. Эпидемия политического СПИДа пойдет за океан», — уверял Жириновский.

Он ссылался на планы, описанные Киссинджером, о столкновении России, Китая и Ирана, чтобы из ядерного пепла «восстали только Штаты». Но итог, по его словам, будет иным: «Все будет решать Россия».

Жириновский не раз говорил, что пока США и НАТО всеми силами пытаются ослабить Россию, им нужно «показать», на что способна Россия. Политик уверял, что никакие экономические санкции против РФ не сравнятся с ядерными ударами, которые могут ждать страны Запада: «Они согласны потерять часть своих городов? Заражение! Хотят зеленую революцию, получат ядерную!»

В 2018 году в американской прессе появились публикации, называющие подобные типы оружия «воображаемыми».

«Библейские пророчества» из Индии

В 2026 году в Сети появилось пугающее пророчество юного индийского астролога Абигьи Ананды, где сообщалось о «великих изменениях», которые произойдут в солнечной системе Земли в ближайшее время.

Слова «мальчика-пророка» поразительно напоминают предсказания Владимира Жириновского. Астролог говорил об изменении положения литосферных плит, из-за чего могут поменяться гравитационное и магнитное поля Земли и скорость вращения ядра планеты.

Как уверяют источники, Абигья предрек начало периода воплощения в реальность «библейских пророчеств»: «защитный купол» планеты станет проницаемым для космических энергий, солнечная активность достигнет пика, начнутся сильнейшие грады и ураганы, а небо станет неестественно кроваво-красным.

«В июне 2026 года небо обрушится в прямом смысле слова», — говорится в предсказании астролога.

После от непривычных вибраций на планете «проснутся» древние существа, спящие в глубинах мирового океана. А потоки талой пресной воды из ледников, попадая в океан, изменят теплообмен планеты, уверяет Ананд, согласно источникам.

