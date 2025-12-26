Секретное пророчество Мессинга взорвало Сеть. Что ждет мир 26 февраля?

Обнародовано засекреченное пророчество легендарного ясновидящего Вольфа Мессинга. Провидец, чьи заслуги проверял лично Иосиф Сталин, якобы указал точную дату, когда наш мир навсегда изменится — 26 февраля 2026 года. Что увидел предсказатель и правда ли, что это тщательно скрывали в архивах КГБ?

Что сказал Мессинг Брежневу?

По данным Youtube-канала «Мой СССР», ссылающегося на экс-сотрудника спецслужб Алексея Соколова, секретное предсказание Вольфа Мессинга было запечатано личной печатью генсека Леонида Брежнева и хранилось на Лубянке. Вскрыли конверт лишь недавно.

«26 февраля 2026 года решится судьба России. Человек с голубыми глазами будет стоять перед выбором между войной и миром. От его решения зависит, увидит ли человечество 2027 год. В этот день произойдет событие, которое заставит содрогнуться весь мир», — говорилось в письме.

При более тщательном анализе послания выяснилось, что Мессинг видел 2026 год как переломный для всего мира. По его словам, в мире сойдутся Орел (США), Дракон (Китай) и Медведь (Россия). Но настоящую опасность представляет четвертая сила — «те, кто владеет золотом и информацией, не имеет родины, но правит странами». Они будут стремиться столкнуть гигантов в войне. Таким образом, в феврале 2026 года человечество окажется на главной «развилке» своей истории, уверяют источники.

Предвестником глобальных перемен станет появление в небе кометы накануне февраля 2026 года, якобы писал Мессинг. Это станет предупреждением свыше. Он также предрекал, что за сутки до 26 февраля по всему миру полностью откажут все системы связи.

Что случится после 2026 года

Вольф Мессинг предвидел, что если человечество пойдет по мирному пути и выберет дальнейшее развитие, то нас ждут полеты к звездам уже в 2040 году, а также победа над старением и создание технологий по исцелению любых болезней.

В противном случае человечество может откатиться в каменный век, приводит слова Мессинга источник.

При этом известно, что 26 февраля 2026 года — не просто красивая «зеркальная» дата. Это уникальное астрономическое событие: Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в одном знаке — Водолее. Такое случалось лишь раз за последние два тысячелетия — при рождении Иисуса Христа.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В тот же день произойдет частичное солнечное затмение над Сибирью и, как предсказывают эксперты, откроется так называемый «энергетический портал» между мирами. Астрологи рекомендуют в это время прислушиваться к интуиции, избегать конфликтов и не рисковать понапрасну.

Стоит отметить, что приписываемые Мессингу предсказания до сих пор не подтверждены официальными источниками. Ясновидящий умер в 1974 году, в связи с чем любое его «последнее предсказание» могло быть мистификацией, созданной в более поздний период для сенсации.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

