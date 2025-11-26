«Содрогнется весь мир»: раскрыто тайное пророчество Мессинга на 2026 год

В Сети появилось новое пророчество провидца Вольфа Мессинга, которое уже посмотрело более 4 млн человек. Согласно ему, 26 февраля 2026 года мир пройдет «поворотную точку», а жизнь каждого человека навсегда изменится. Что имел в виду ясновидящий, какие еще предсказания он сделал на следующий год?

Что сказал Мессинг о 26 февраля 2026 года

Как сообщил Youtube-канал «Мой СССР» со ссылкой на подполковника Алексея Соколова, эта история долгие годы хранилась в «секретных архивах КГБ». По данным источника, свое последнее предсказание Вольф Мессинг сделал за пару месяцев до смерти. Таинственное письмо с его посланием под личной печатью генсека СССР Леонида Брежнева на концерте на Лубянке вскрыли недавно. В нем, как уверяют, говорилось о судьбоносном решении, которое предстоит принять главе РФ в 2026 году.

«26 февраля 2026 года решится судьба России. Человек с голубыми глазами будет стоять перед выбором между войной и миром. От его решения зависит, увидит ли человечество 2027 год. В этот день произойдет событие, которое заставит содрогнуться весь мир», — якобы предрек Мессинг.

Также, как уверяет источник, в архивах КГБ хранился некий «протокол 1974 М», содержащий стенограмму исторической встречи Брежнева с Мессингом. В ней знаменитый экстрасенс описывал скорое появление мобильных телефонов и «передачи информации быстрее мысли». Он также пророчил возникновение некоей «развилки истории», которая случится в феврале 2026 года.

Что еще напророчил Мессинг на 2026 год

Вольф Мессинг уверял, что в 2026 году «сойдутся три силы»: орел (США), дракон (Китай) и медведь (Россия). Однако, по мнению Мессинга, появится и четвертая «сила» — те, «кто владеет золотом и информацией», те, «кто не имеет родины, но правит странами». Эта сила будет стараться «столкнуть остальные государства лбами через войны и противостояния».

Еще одним его предсказанием стали слова о внезапном появлении в небе огромной кометы как предвестника глобальных перемен.

«Это будет предупреждением. За неделю (до судьбоносного дня. — NEWS.ru) Земля содрогнется „не там, где ждут, а там, где спокойно 1000 лет“. За день все системы связи откажут, и мир погрузится в молчание», — процитировал Мессинга источник.

Нас ждут второе пришествие и вечная молодость

Вольф Мессинг предвидел прорыв в российской науке после 2026 года. По его подсчетам, к 2030 году человечество сможет победить старение, а к 2040-му — освоить термоядерный синтез. В 2050 году у людей получится «выйти к звездам». При этом, по мнению Мессинга, главным партнером РФ в будущем станет «не тот, кто сейчас друг, а тот, кто сейчас враг».

Предвидел ясновидящий и создание некоей технологии, которая сможет исцелять болезни. Она тоже должна появиться в 2026 году.

«Эта технология изменит все. Это ключ к тому, что люди называют Богом, а ученые — единым полем», — привел источник слова Мессинга.

В это же время 26 февраля 2026 года, согласно пророчеству, произойдет редкое природное явление, которое случается раз в 2000 лет: пять небесных тел — Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — соединятся в одном знаке Водолея. В последний раз подобное происходило при рождении Иисуса Христа. Однако случится ли второе пришествие, Мессинг не сообщил.

В этот же день произойдет частичное солнечное затмение в Сибири, а также откроется некий «энергетический портал», который приоткроет границу между реальным и невидимым мирами. После этого, согласно пророчеству, люди научатся жить 300–400 лет в здоровых телах, а также создадут настоящий компьютерный разум, похожий на человеческий. Если же человечество выберет путь разрушения, цивилизация откатится назад, к первобытному строю, предрек Мессинг.

