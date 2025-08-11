Когда закончится СВО: главные пророчества Ванги по России и Украине

11 августа 1996 года скончалась всемирно известная слепая болгарская провидица Вангелия Пандева Гуштерова, более известная по всему миру как Ванга. Ее нет уже почти три десятилетия, однако многие пророчества, в том числе касающиеся судьбы России и Украины, продолжают сбываться. О главных предсказаниях легендарного оракула, а также о событиях, с которыми нам еще, возможно, предстоит столкнуться, — в материале NEWS.ru.

Предсказала ли Ванга конфликт России и Украины

Со слов главного поверенного Ванги Сергея Косторного, предсказательница говорила о неизбежном противостоянии России и Украины. Тот разговор произошел в уже далеком 1995 году, тогда вряд ли бы кто-то мог придать ему особое значение.

Узнав, что мужчина родился в Курской области, расположенной на границе с Украиной, Ванга сказала: «Война там будет страшная… друг друга поубивают…» А затем добавила: «Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство… страшное сделает, родину свою на куски рвать будет, народ разделит, веру людей поменяет…»

Не секрет, что Порохом называли экс-президента Украины Петра Порошенко, а под «веселым зеленым господарем», возможно, подразумевался бывший участник юмористических шоу Владимир Зеленский, возглавивший затем страну.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Что говорила Ванга о событиях в Донбассе

В 1993 году журналисту Константину Долгову, родившемуся в Донецке, Ванга заявила буквально следующее: «Черная земля на твоей родине будет смешана с кровью… сосед будет бить соседа…»

Позднее, в 1996 году, незадолго до своей смерти Ванга рассказала о неминуемом конфликте на границе с Россией своему переводчику Стояну Петрову: «Народ разделен будет… брат против брата пойдет… кровь прольется».

Напророчила появление «славянского союза»

Впрочем, ясновидящая предсказала и окончание конфликта между некогда братскими Россией и Украиной.

«Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему», — сообщил о словах Ванги Стоян Петров.

Она также пророчила, что «возникнет мощное славянское государство, в которое объединятся три славянские сестры — Россия, Белоруссия, Украина». Кроме того, если верить Ванге, в новый союз могут войти Греция, Сербия и Болгария.

Своих собеседников она заверила: «Россию хранит Богородица... страны, которые с ней были, вернутся…»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Ванга не раз говорила о возможном разделе Украины, что будет кровопролитная война, но Россия в любом случае победит, никто не сможет ее сломить», — рассказала NEWS.ru эксперт в области эзотерических практик Татьяна Жерносек. По ее словам, болгарская провидица в целом предсказывала войну в Европе, которая начнется именно с Украины.

Однако, несомненно, особое внимание привлекает прозвучавшая фраза ясновидящей: «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Подчас интерпретаторы связывают это пророчество с украинскими президентами: Владимир Зеленский — седьмой по счету глава государства, а значит, его преемник — восьмой — может сыграть важнейшую роль в изменении статуса Украины.

«Ванга действительно очень любила Россию, она говорила: „России будет плохо, но она никогда на колени не упадет, потому что русский дух непобедим. Россия станет кормилицей, от нее идет свет“», — рассказывал ранее переводчик ясновидящей Тодор Тодоров.

Ожидала третью мировую войну

Особенно Ванга опасалась 2025 года. Согласно ее прогнозам, тектонические геополитические изменения, которые стартовали ранее, могут достичь кульминации в нынешнем году.

В частности, провидица предрекала, что существует вероятность начала третьей мировой войны. Она указывала на возможность возникновения военных конфликтов, в которых окажутся вовлеченными сразу многие государства.

Не менее тревожным выглядит предсказание Ванги о 2025 годе как времени «первого апокалипсиса» — масштабного европейского кризиса, который может унести жизни половины населения континента.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Можно ли верить предсказаниям Ванги

Наши ожидания зачастую «создают» реальность как для одного человека, так и для целой группы людей, рассказала NEWS.ru врач-психиатр, кандидат медицинских наук, психотерапевт, эксперт по работе с бессознательным Вероника Сысоева.

«К волшебству и эзотерике это не имеет никакого отношения. Это психологический феномен под названием „самосбывающееся пророчество“, который определяет, как убеждения и ожидания влияют на поведение человека или группы людей таким образом, что им находятся неоспоримые подтверждения за счет фактов и событий в реальной жизни», — пояснила эксперт.

По ее словам, психология объясняет механизм самосбывающихся пророчеств и их огромную силу в нашей жизни:

«Как это работает? Наш мозг, подчиняясь когнитивному искажению подтверждения, автоматически выискивает в окружающем мире ту информацию, которая подтверждает его ожидание, и игнорирует или недооценивает любую другую, которая способна опровергнуть его выводы», — пояснила Сысоева.

По ее словам, например, страх перед экономическим кризисом провоцирует массовую истерию, когда люди сметают с полок предметы первой необходимости, начинают массово снимать деньги со счетов в банках: «Уверенность же в успехе — даже если этот успех „предсказала“ гадалка — мотивирует прилагать больше усилий, искать решения в любых трудностях: человек верит, что впереди его ждет большое будущее, ему так сказала гадалка, и он идет к нему».

