В Госдуме сделали неожиданное заявление о третьей мировой войне Депутат Гурулев: третья мировая война уже идет, но не в привычном формате

Третья мировая война уже началась, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. По его словам, противостояние проходит не в привычном формате.

Третья мировая уже идет, просто не в привычном формате. [Соединенные] Штаты понимают, что конец их гегемонии близок, пытаются утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти. Украина — это лишь один из фронтов, — считает депутат.

При этом Гурулев уверен, что все разговоры о диалоге между Москвой и Киевом бессмысленны. Президент Украины Владимир Зеленский будет драться до последнего, мобилизуя даже молодежь, добавил парламентарий.

Как считает Гурулев, российская армия готова к такому развитию событий. Тем не менее важно продолжать развивать военную промышленность в стране. Выпуск оборонной продукции должен постоянно увеличиваться, заключил он.

Ранее российский военный корреспондент Александр Коц предположил, что атака НАТО на Калининградскую область приведет к началу третьей мировой войны и обмену ядерными ударами. Так он прокомментировал заявление американского генерала Кристофера Донахью о возможной военной операции против российского анклава.