В Петербурге досрочно открыли новую транспортную развязку к аэропорту

В Санкт-Петербурге 24 декабря досрочно открыли новую транспортную развязку на 681-м километре трассы М-11 «Нева», сообщили в пресс-службе ГК «Автодор». В компании отметили, что трассу ввели в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. Там выразили надежду, что новый участок станет отличным подарком для автомобилистов на Новый год.

Развязка улучшит транспортное сообщение для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, разгрузит Пулковское шоссе и позволит быстрее добираться до воздушной гавани. Надеемся, что новый участок станет отличным подарком для водителей и пассажиров в преддверии Нового года, — заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Конструкция состоит из трех путепроводов. Один, длиной 55 метров, проходит над самой трассой М-11, а два других, общей протяженностью 614 метров, построены над Пулковским шоссе и ведут напрямую к воздушной гавани. Благодаря этому расстояние от съезда с «Невы» до терминалов аэропорта сократилось до 5,5 километра.

