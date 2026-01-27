Движение по трассе в сторону Петербурга временно перекрыли Движение по М-11 в сторону Петербурга временно перекрыли из-за ДТП с фурой

Движение по участку М-11 в сторону Санкт-Петербурга временно перекрыли из-за ДТП с фурой, сообщил «Автодор» в своем Telegram-канале. По предварительной информации, грузовик врезался в отбойник. Позднее движение по трассе восстановили.

Из-за ДТП было ограничено движение на 320 км М-11 «Нева» в сторону Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что движение на северо-западном участке МКАД парализовано в обе стороны из-за скопления фур. В частности, затруднения возникли на внешней и внутренней сторонах трассы в районе Волоколамского шоссе. Кроме того, дептранс Москвы предупредил о больших пробках на юго-восточном участке МКАД в районе Бесединского шоссе.

До этого во Владивостоке два раза за день возникли 10-балльные пробки, которые практически парализовали движение по городу. Интерактивная карта сервиса «Яндекс Пробки» показывала, что почти все основные направления оказались заблокированы. Большая часть территории была окрашена в красный цвет, лишь изредка встречались зеленые и оранжевые участки.