Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:07

Российский город второй раз за день встал в 10-балльные пробки

Владивосток второй раз за день настигли пробки в 10 баллов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во Владивостоке во второй раз за день образовались 10-балльные пробки, которые практически парализовали движение по городу, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки». Интерактивная карта демонстрирует, что почти все направления были заблокированы.

Большая часть территории окрашена в красный цвет, лишь изредка встречаются оранжевые и зеленые участки. Главные транспортные артерии, такие как улицы Баляева, Гоголя, Луговая, Столетия, Третья рабочая, а также центр города и районы Вторая речка и Чуркин, оказались в заторе.

Ситуацию усугубляет циклон, обрушившийся на Приморье 10 января. Он принес сильную метель и порывистый ветер, скорость которого достигала 30 м/с. Дорожные службы продолжают работать над устранением последствий снегопада.

Ранее для водителей, которые застряли в многокилометровой пробке, был открыт пункт временного размещения. Такая ситуация на дороге сложилась в Переславле-Залесском Ярославской области. ПВР начал работать на базе гостиницы «Роза ветров».

Владивосток
пробки
дороги
непогода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидова совершили массовое убийство жителей
Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве
В России заявили о необходимости изменений в военной доктрине
Марк Розовский рассказал, как его мюзикл поставили на Бродвее
Ученые сделали важное открытие о самосознании голубей
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.