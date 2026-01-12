Российский город второй раз за день встал в 10-балльные пробки

Российский город второй раз за день встал в 10-балльные пробки Владивосток второй раз за день настигли пробки в 10 баллов

Во Владивостоке во второй раз за день образовались 10-балльные пробки, которые практически парализовали движение по городу, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки». Интерактивная карта демонстрирует, что почти все направления были заблокированы.

Большая часть территории окрашена в красный цвет, лишь изредка встречаются оранжевые и зеленые участки. Главные транспортные артерии, такие как улицы Баляева, Гоголя, Луговая, Столетия, Третья рабочая, а также центр города и районы Вторая речка и Чуркин, оказались в заторе.

Ситуацию усугубляет циклон, обрушившийся на Приморье 10 января. Он принес сильную метель и порывистый ветер, скорость которого достигала 30 м/с. Дорожные службы продолжают работать над устранением последствий снегопада.

Ранее для водителей, которые застряли в многокилометровой пробке, был открыт пункт временного размещения. Такая ситуация на дороге сложилась в Переславле-Залесском Ярославской области. ПВР начал работать на базе гостиницы «Роза ветров».