Москвичам рассказали, когда лучше садиться за руль в снегопад ЦОДД: 24 февраля лучше планировать поездки после восьми часов

Москвичей призвали планировать поездки после 20:00 24 февраля, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД. Причиной сильных пробок станут перекрытия и снегопад.

В городе перекрытия, а значит, некоторые привычные маршруты могут быть закрыты, а объездные пути загружены. Время в пути станет непредсказуемым, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что затруднения в движении прогнозируются на Котельнической, Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской набережных, а также на Бульварном и Садовом кольцах. Жителей столицы призвали использовать метро и другие виды общественного транспорта.

