26 февраля 2026 в 09:35

Экс-директора Владивостокского порта задержали по делу о мошенничестве

Силовики задержали экс-директора Владивостокского торгового порта Ермолаева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта Николая Ермолаева задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Следствие проверяет контракт порта со строительной компанией «СК-Альянс», заключенный осенью 2024 года.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственные органы возбудили в июле 2025 года в отношении неустановленных лиц. В ходе предварительного расследования следователи допросили руководство подрядной организации.

В Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР отказались комментировать информацию о задержании. Ермолаев был управляющим директором порта с апреля 2023 года по июль 2025 года.

Ранее в Казани задержали главного врача детской городской поликлиники № 2. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Руководителя медучреждения уличили в фиктивном трудоустройстве врача-педиатра с целью хищения бюджетных средств. По данным следствия, главврач заставила подчиненных составить подложный трудовой договор и ежемесячно отмечать в табелях несуществующего работника.

