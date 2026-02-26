Экс-директора Владивостокского порта задержали по делу о мошенничестве

Бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта Николая Ермолаева задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Следствие проверяет контракт порта со строительной компанией «СК-Альянс», заключенный осенью 2024 года.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственные органы возбудили в июле 2025 года в отношении неустановленных лиц. В ходе предварительного расследования следователи допросили руководство подрядной организации.

В Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР отказались комментировать информацию о задержании. Ермолаев был управляющим директором порта с апреля 2023 года по июль 2025 года.

