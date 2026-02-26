Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 11:00

Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере

С напавшего на кубинских пограничников катера изъяли оружие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства и военная амуниция изъяты у задержанных членов экипажа катера под флагом США, с которого был открыт огонь по пограничникам у берегов Кубы, сообщает пресс-служба МВД Кубы в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Обстоятельства инцидента выясняются.

Были изъяты автоматы, пистолеты, самодельные взрывные устройства («коктейли Молотова»), бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кубинские пограничники открыли огонь по американскому катеру-нарушителю у побережья провинции Вилья-Клара, передает Министерство внутренних дел острова. В ходе перестрелки четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения.

Между тем администрация США не рассматривает инцидент в водах Кубы как нечто серьезное, вызывающее значительную тревогу, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. По его словам, Вашингтон продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

