Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 12:11

СК нашел виновного в коррупционном ударе по финансам Минобороны

СК заявил о предъявлении обвинения экс-главе хабаровского управления Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военные следователи СК России выдвинули обвинения бывшей руководительницы финансового управления Минобороны по Хабаровскому краю Татьяне Мисайловой, сообщает пресс-служба ведомства. Она обвиняется сразу по двум статьям: превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере.

Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Хабаровскому краю» Татьяны Мисайловой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере, — заявили в СК.

Ранее топ-менеджер компании «Макфа» Владлен Паршин, обвиняемый в коррупции, отправился в зону специальной военной операции. Он подписал контракт и поехал на фронт. В свое время у Паршина был опыт работы в правоохранительных органах.

До этого суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его приближенных на сумму более 20 млрд рублей. Под изъятие попало 19 предприятий, а также 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте и других городах.

СК РФ
Минобороны
коррупция
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Закончится проблемами»: в ГД объяснили слова Зеленского о «победе» Украины
Житель Петербурга едва не стал жертвой пожара в квартире
Песков объяснил, почему дефицит бюджета не создаст серьезных проблем
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков заявил о падении нефтегазовых доходов России
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе
Прохожие чудом спасли выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.