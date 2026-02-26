СК нашел виновного в коррупционном ударе по финансам Минобороны СК заявил о предъявлении обвинения экс-главе хабаровского управления Минобороны

Военные следователи СК России выдвинули обвинения бывшей руководительницы финансового управления Минобороны по Хабаровскому краю Татьяне Мисайловой, сообщает пресс-служба ведомства. Она обвиняется сразу по двум статьям: превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере.

Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Хабаровскому краю» Татьяны Мисайловой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере, — заявили в СК.

Ранее топ-менеджер компании «Макфа» Владлен Паршин, обвиняемый в коррупции, отправился в зону специальной военной операции. Он подписал контракт и поехал на фронт. В свое время у Паршина был опыт работы в правоохранительных органах.

До этого суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его приближенных на сумму более 20 млрд рублей. Под изъятие попало 19 предприятий, а также 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте и других городах.