Налет на Краснодар, теракт в ДНР предотвратили: ВСУ атакуют РФ 18 марта

Украинская армия ударила по российским регионам 160 БПЛА, два человека погибли, ранены двое детей. Обломки дрона повредили крышу медцентра и линию электропередачи в Краснодаре. В Херсонской области беспилотник рухнул на дом многодетной семьи. А в ДНР задержали мужчину — он готовил теракт. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Российские регионы подверглись налету 160 БПЛА

ВСУ за сутки атаковали российские регионы 160 беспилотниками. Согласно данным Минобороны РФ, в период с 09:00 до 13:00 дежурными средствами ПВО перехвачены 30 украинских БПЛА самолетного типа. В военном ведомстве уточнили, что 16 дронов ликвидированы над Краснодарским краем, шесть — над Азовским морем, пять — над Ленинградской областью. Помимо этого, две «птички» сбили над Крымом, одну — над Адыгеей.

За следующие семь часов в небе над Россией уничтожены еще 35 украинских беспилотников. По данным Минобороны, больше всего воздушных целей нейтрализовано над Кубанью — 25 штук. Помимо этого, по два дрона сбиты над Крымом, Белгородской областью и Черным морем. Еще по одной «птичке» уничтожили над Азовским морем, Ставропольским краем, Брянской и Курской областями.

В течение ночи силы ПВО ликвидировали 85 украинских БПЛА, рассказали в Минобороны РФ. По данным ведомства, 42 дрона перехвачены над Кубанью, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом. Помимо этого, четыре БПЛА сбили над Адыгеей, три — над Ленобластью, по два — над Воронежской и Астраханской областями. Еще по одному беспилотнику устранили над Калужской и Смоленской областями и над Ставропольем.

Атаки продолжились и утром: с 07:00 до 09:00 восемь БПЛА нейтрализовали над Кубанью, еще два — над Черным морем, сообщили в Минобороны.

ВСУ совершили массированную атаку на Краснодарский край

Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Краснодаре погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Всего пострадали три дома. В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе», — написал политик.

В Сети опубликовали кадры, на которых видно полыхающую квартиру в многоэтажном жилом доме. На фотографиях можно рассмотреть, как из окна вырывается красное пламя, а вверх поднимается густой черный дым. По предварительным данным, в результате попадания беспилотника в квартире моментально начался пожар. Пламя быстро распространилось, жильцы были эвакуированы.

Также в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о том, что фрагменты сбитых беспилотников обнаружили по двум адресам в Лазаревском районе Сочи. По имеющейся информации, обломки упали на четырехэтажный дом и на частное домовладение. Пострадавших в результате инцидентов зафиксировано не было.

«В одном случае частично поврежден участок крыши четырехэтажного дома, в другом — задело навес и кровлю. Возгораний нет», — уточнили в оперштабе.

Также обломки дрона повредили крышу медицинского центра и линию электропередачи в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Наумов.

«Идет ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение», — уточнил он.

В оперштабе добавили, что в результате атаки пострадали 17 автомобилей по двум адресам. Утром атаки на Краснодар продолжились. Кроме того, отметили в ведомстве, обломки БПЛА обнаружили по 16 адресам в Славянске-на-Кубани: они упали в самом городе и в садовом товариществе.

«Пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализировали с переломом», — уточнили там.

Тем временем пожарным удалось ликвидировать крупный пожар на нефтебазе в пригороде Лабинска, который возник из-за атаки ВСУ. В работе по тушению возгорания участвовали более 140 человек и около 50 единиц техники.

Двое детей ранены в Адыгее

Двое детей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на поселок Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. У них осколочные ранения, отметил он.

«Двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь. <...> Одна девочка сегодня уже будет отпущена домой, одна останется в больнице для наблюдения», — написал он.

Всего, по словам Кумпилова, повреждены восемь частных домов — у многих выбиты стекла и посечены крыши. Также были задеты три автомобиля, припаркованные рядом.

Мирный житель погиб в Белгородской области

В Грайвороне мирный житель погиб в результате атаки FPV-дрона на автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, еще один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму.

«В селе Грузское Борисовского округа FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения. Женщина, получившая баротравму, самостоятельно обратилась в больницу», — написал глава региона.

Также, по его данным, еще два человека получили травмы — женщина и 18-летний парень. Гладков отметил, что за сутки Белгородская область была атакована 73 БПЛА. Также ВСУ обстреляли населенные пункты Грайворонского и Краснояружского округов, выпустив по ним девять боеприпасов.

Курская область 60 раз за сутки подверглась обстрелам из артиллерии

За прошедшие сутки над Курской областью сбито 43 беспилотника различного типа, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, три раза БПЛА сбросили на территорию области взрывные устройства.

«60 раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — добавил Хинштейн.

БПЛА рухнул на дом многодетной семьи под Херсоном

ВСУ при помощи беспилотника атаковали дом многодетной семьи в селе Любимовка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. Он уточнил, что удар был прицельным.

«Трое детей — самому маленькому два года, двое взрослых. Чудом никто не пострадал», — написал он.

По словам главы округа, дому нанесен значительный ущерб, крыша разрушена полностью, но стены устояли. Семью временно приютили соседи.

В ДНР предотвратили теракт, а под Херсоном поймали шпионов

Спецслужбы ДНР задержали мужчину, который, по версии следствия, готовил террористический акт, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, злоумышленнику около 50 лет.

«Практически все было готово. Чуть позже информация будет», — сказал он.

Кроме того, сотрудники Управления ФСБ по Херсонской области выявили и расследовали деятельность двух жителей региона, которые работали в интересах украинских спецслужб. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Владимир Сальдо.

«По данным следствия, это супружеская пара. Они вышли на контакт с иностранной разведкой и получили от кураторов взрывчатые вещества и устройства, создавая угрозу для мирных жителей и общественной безопасности», — написал он.

Сальдо отметил, что следствие завершено, уголовное дело направлено прокуратурой в Херсонский областной суд.

