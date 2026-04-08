Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже два месяца не может добиться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам источников, глава республики потерял интерес к происходящему в зоне боевых действий и сейчас больше занят перепродажей оружия на Ближний Восток. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, это тревожный сигнал для украинской армии. Что сейчас происходит с ВСУ, стоит ли ожидать их ослабления и грозит ли Сырскому отставка — в материале NEWS.ru.

Почему Зеленский игнорирует Сырского

Владимир Зеленский около двух месяцев игнорирует главкома ВСУ Сырского, отказывая ему в аудиенции, рассказали источники ТАСС в российских силовых структурах. По словам инсайдеров, генерал не может представить президенту личный доклад о ситуации на фронте. При этом о политической «опале» речи не идет: глава республики банально утратил интерес к событиям в зоне боевых действий.

Источник утверждает, что сейчас все внимание украинского президента сконцентрировано на главе Генштаба ВСУ Андрее Гнатове и министре обороны Михаиле Федорове. Вместе с ними, утверждает источник СМИ, Зеленский обогащается на коррупционных схемах по продаже вооружения странам Ближнего Востока, а также на проектах по цифровизации войск.

Одновременно президент все больше вовлекает Украину в ближневосточный кризис, заметил инсайдер.

«Глава киевского режима считает, что боевые действия с участием США снижают рейтинги Трампа, а также минимизируют давление, которое Вашингтон оказывал на киевский режим», — пояснил он.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru признался, что его не удивляет сложившаяся на Украине ситуация.

«Бывший президент Украины Петр Порошенко занимался тем же бизнесом. Он перепродавал оружие, которое получали ВСУ для войны в Донбассе и перевооружения армии, на Ближний Восток», — подчеркнул депутат.

В итоге, по его словам, оружие стран НАТО оказывалось у их противников — исламских радикалов, которые воевали с Израилем, атаковали корабли в Красном море и обстреливали американских военных.

Какие сейчас интересы у Зеленского

В конце марта Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива. Он посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию. В ходе поездки президент Украины заявил, что договорился с этими странами о взаимодействии в военной сфере. С Саудовской Аравией и Катаром были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.

Еще до командировки Зеленского власти Украины направили в страны Ближнего Востока более 200 военных специалистов по противодействию беспилотникам. Президент страны также объявлял о поставке в регион партии дронов-перехватчиков для борьбы с иранскими БПЛА типа Shahed.

«Зеленский увидел: появилась новая рыночная ниша — оружие и боеприпасы понадобились арабам. Вот он и осваивает рынок. Обычный украинский бизнес», — заметил Вассерман.

По его мнению, в этой схеме вполне может быть задействован и главком ВСУ.

«Что касается Сырского, то я уверен, что он тоже в этом бизнесе. Ведь поставки оружия в украинскую армию идут и через него», — указал парламентарий.

Грозит ли Сырскому отставка

Сырский занял должность главкома ВСУ в феврале 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного. Спустя несколько месяцев бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал о серьезном конфликте между президентом и новым главнокомандующим. Осенью 2025-го о разногласиях в Киеве заявлял и британский военный аналитик Александр Меркурис: по его данным, главком отказался выполнять приказ Зеленского о наступлении в Донецкой Народной Республике, из-за чего их отношения обострились еще сильнее.

Однако опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются, что позиции Сырского сейчас на самом деле могут пошатнуться. Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков отметил: нынешний главком выгоден Зеленскому.

«Во-первых, он полностью управляем: урожденный „москаль“, родители живут в России, в войсках его не любят и называют мясником. Во-вторых, Сырский, в отличие от того же Залужного, не имеет „крыши“ в лице британцев. У него нет политических амбиций — на Украине он чужой, гражданские его тоже не любят», — указал аналитик.

Вассерман придерживается схожего мнения.

«Дела на фронте для Украины плохи. Если придет новый главком, лучше они не станут. Тогда будет понятно, что виноват не главнокомандующий, а сам Зеленский. Президенту Украины это не надо», — уверен депутат.

Что ждет украинскую армию

Сам главком ВСУ на днях написал в своем Telegram-канале, что посетил участок фронта в Константиновке в ДНР, где для украинской армии складывается крайне тяжелая ситуация — в основном из-за недостатка боекомплекта.

Несмотря на это, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает: пока рассчитывать на существенное ослабление Украины не стоит.

«Даже если часть оружия Зеленский и компания перепродадут „налево“, европейские поставки сохранятся в прежнем объеме, а возможно, и усилятся. Пока идут боевые действия, европейцы наращивают и модернизируют свои армии, разворачивают военно-промышленный комплекс, то есть готовятся к войне с Россией», — сказал он NEWS.ru.

Согласен с этой точкой зрения и военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, Европа сделает все, чтобы Зеленский продержался на своем посту как минимум два с половиной года — пока не закончится президентский срок Дональда Трампа, при котором поддержка Киева существенно снизилась.

«Европейцы надеются, что после этого в Белый дом придет президент-демократ, на которого они рассчитывают», — пояснил аналитик.

Однако Вассерман рассматривает перспективы украинской власти иначе.

«Склады НАТО не безразмерны. Очень много оружия и боекомплекта потрачено на ближневосточный конфликт. А в будущем потратят еще больше. Если где-то прибыло, то где-то убыло», — напомнил депутат.

Сам факт того, что Зеленский распродает дефицитные для украинской армии ресурсы, говорит о его желании снять с ВСУ последние «пенки», убежден Вассерман.

«Думаю, он понимает плохие перспективы и торопится продать все, что еще возможно», — заключил парламентарий.

