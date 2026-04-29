«Жалко и отчаянно»: на Западе обвинили Британию в создании фейков о России

Боуз: Лондон после новостей о голоде в ВСУ начал публиковать фейки о ВС России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британские СМИ почти сразу после появления данных о массовом голоде в рядах Вооруженных сил Украины начали публиковать заведомо ложную информацию о российских военнослужащих, ссылаясь при этом на украинскую разведку, обратил внимание в своих социальных сетях ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, эта откровенная ложь выглядит «постыдно, жалко и отчаянно».

Не прошло и нескольких дней, после того как всплыла правда о том, что коррумпированные командиры президента Украины Владимира Зеленского морят своих же солдат голодом, присваивая деньги, предназначенные на их питание, — британские СМИ уже публикуют безумную ложь о русских. Это настолько постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво, — обрушился с критикой журналист.

Скандал вокруг украинской армии разгорелся 23 апреля. В российских силовых структурах сообщили, что военнослужащие 14-й бригады ВСУ, которая считается элитной и была сформирована в Волынской области еще в 2014 году, остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива. Публикации в соцсетях фотографий истощенных солдат спровоцировали политический скандал на Украине.

Позже в Минобороны Украины подтвердили, что проблемы с обеспечением продовольствием наблюдаются в некоторых частях ВСУ. По данным ведомства, случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции зафиксированы в 30-й отдельной механизированной бригаде, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 108-й отдельной бригаде территориальной обороны.

