Серьезные разногласия возникли между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По данным эксперта, конфликт связан с отказом военного руководства выполнить приказ о проведении наступательной операции.

Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления, — сказал Меркурис.

Инцидент свидетельствует о глубоком кризисе в украинском военно-политическом руководстве. Если эта информация подтвердится, то это будет первый случай открытого неповиновения главнокомандующего ВСУ президенту Украины.

На этом фоне российские вооруженные силы продолжают успешные действия в зоне специальной военной операции. Согласно данным Министерства обороны России, за последние сутки украинская сторона потеряла около 1485 военнослужащих на различных участках. В ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России были нанесены точечные удары, в том числе с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал».