09 января 2026 в 10:10

Быстрый сброс веса на шоколадной монодиете: основные правила и советы

Шоколадная монодиета — это краткосрочный способ сбросить вес, основанный на употреблении только горького шоколада. Главный принцип классической версии диеты — есть в сутки не более 100 граммов шоколада с содержанием какао не ниже 72%, запивая несладким черным кофе или водой. Облегченная версия диеты позволяет употреблять 100–200 г горького или молочного шоколада и добавлять нежирное молоко в кофе. Такая диета обычно длится от одного до трех дней, за которые можно потерять 2–4 килограмма благодаря низкой калорийности и снижению потребления пищи.

Основные правила просты:

  • делите шоколад на несколько приемов в течение дня;

  • избегайте добавления сахара в кофе и чай;

  • не забывайте пить около двух литров чистой воды.

После завершения диеты важно перейти к легкому рациону с овощами и фруктами для закрепления результата. Проводить такую диету рекомендуется не чаще одного раза в год из-за ее строгости и нагрузки на организм.

Шоколадная монодиета подходит тем, кто любит шоколад и готов к кратковременному ограничению в питании. Однако стоит помнить, что это не сбалансированное питание и длительное соблюдение такой диеты может навредить здоровью. Важно слушать свое тело и при малейшем ухудшении обращаться к специалисту. Такая монодиета также не подойдет беременным и кормящим, людям с болезнями ЖКТ и лицам с расстройствами пищевого поведения.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
