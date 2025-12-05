Рулет с печенью трески: вкусный и сытный перекус без лишних хлопот

Рулет с печенью трески — отличный вариант для быстрого и вкусного перекуса. Он не требует много времени и идеально подходит даже для праздничного стола. Легкий, сытный и нежный на вкус — он понравится всем без исключения.

Для приготовления понадобится: один большой лаваш, 200 г печени трески, 100 г мягкого сыра, одна маленькая луковица, пучок свежей зелени и немного соли. Лук мелко нарежьте и слегка поджарьте до золотистого цвета. Печень трески разомните вилкой и смешайте с сыром, добавьте лук и зелень, посолите по вкусу. Намажьте полученную смесь на лаваш ровным слоем и аккуратно сверните в рулет. Оставьте в холодильнике на 20 минут, чтобы рулет пропитался.

Такой рулет с печенью трески станет отличной закуской к чаю или праздничному столу. Приятного аппетита!

