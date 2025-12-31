Готовлю «Наполеон» по ГОСТу: процесс трудоемкий, но результат того стоит

Хотите испечь знаковый торт советской кулинарии? «Наполеон» по ГОСТу — это эталон, состоящий из множества тончайших слоев. Для теста понадобится: 500 граммов муки, 400 граммов сливочного масла, 250 мл ледяной воды, 1 столовая ложка уксуса, щепотка соли. Для заварного крема: 1 литр молока, 4 яйца, 300 граммов сахара, 100 граммов муки, 200 граммов сливочного масла, ванилин.

Масло рубят с мукой в крошку, добавляют воду с уксусом и солью, быстро замешивают тесто. Его делят на 8–10 частей, каждую тонко раскатывают в пласт и выпекают при 200°C 5–7 минут до легкого румянца. Для крема желтки растирают с сахаром и мукой, вливают горячее молоко и варят до загустения, постоянно помешивая. В остывшую массу вбивают мягкое сливочное масло.

Остывшие коржи для «Наполеона» промазывают заварным кремом, складывая стопкой. Верх и бока обмазывают кремом и обильно обсыпают крошкой из обрезков коржей. Торту дают пропитаться в холодильнике не менее 8–10 часов, а лучше — сутки. Такой торт по ГОСТу получается очень высоким, сочным, с хрустящими слоями. Это классический рецепт, который является вершиной домашней выпечки для многих поколений.

Ранее мы поделились рецептом желе с малиной и клубникой.