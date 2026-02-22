Сушу лаваш и крошу в крем — самый ленивый «Наполеон» без вреда для фигуры: всего 235 ккал на порцию

Сушу лаваш и крошу в крем — самый ленивый «Наполеон» без вреда для фигуры: всего 235 ккал на порцию

Этот ПП-десерт — настоящая находка для тех, кто хочет сладкого без угрызений совести. Хрустящий лаваш, нежный заварной крем и минимум калорий — готовится за считаные минуты, а на вкус как любимый торт из детства. Идеальный вариант для перекуса, завтрака или полезного чаепития.

Ингредиенты (на 2 порции): молоко (безлактозное, овсяное или кокосовое) — 140 мл, лаваш или тортилья — 100 г, вода — 200 мл, яйцо — 1 шт., кукурузный крахмал — 20 г, сахарозаменитель — по вкусу, фрукты — по желанию.

Молоко смешивают с водой, добавляют яйцо и просеянный крахмал, тщательно размешивают до однородности без комочков. Массу переливают в кастрюлю и варят на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Готовый крем накрывают пищевой плёнкой «в контакт» и оставляют остывать. Лаваш подсушивают на сухой сковороде или в духовке до хруста, затем крошат руками. В форму выкладывают слоями крем и крошку, при желании добавляют кусочки фруктов. Десерт убирают в холодильник на 2–3 часа для пропитки — и можно наслаждаться лёгким, нежным «Наполеоном» без лишних калорий.

Ранее мы делились рецептом необычной картошки. Картофель по-французски в сливочно-сырном соусе — нежные лепестки, которые тают во рту.