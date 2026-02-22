Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 11:02

Сушу лаваш и крошу в крем — самый ленивый «Наполеон» без вреда для фигуры: всего 235 ккал на порцию

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот ПП-десерт — настоящая находка для тех, кто хочет сладкого без угрызений совести. Хрустящий лаваш, нежный заварной крем и минимум калорий — готовится за считаные минуты, а на вкус как любимый торт из детства. Идеальный вариант для перекуса, завтрака или полезного чаепития.

Ингредиенты (на 2 порции): молоко (безлактозное, овсяное или кокосовое) — 140 мл, лаваш или тортилья — 100 г, вода — 200 мл, яйцо — 1 шт., кукурузный крахмал — 20 г, сахарозаменитель — по вкусу, фрукты — по желанию.

Молоко смешивают с водой, добавляют яйцо и просеянный крахмал, тщательно размешивают до однородности без комочков. Массу переливают в кастрюлю и варят на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Готовый крем накрывают пищевой плёнкой «в контакт» и оставляют остывать. Лаваш подсушивают на сухой сковороде или в духовке до хруста, затем крошат руками. В форму выкладывают слоями крем и крошку, при желании добавляют кусочки фруктов. Десерт убирают в холодильник на 2–3 часа для пропитки — и можно наслаждаться лёгким, нежным «Наполеоном» без лишних калорий.

Ранее мы делились рецептом необычной картошки. Картофель по-французски в сливочно-сырном соусе — нежные лепестки, которые тают во рту.

Проверено редакцией
пирожные
наполеон
похудение
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта новая «театральная» схема мошенников
Украине предсказали потерю еще одного крупного кредита из-за Венгрии
Наступление ВС России на Харьков 22 февраля: войска зажаты в тиски, Купянск
Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян
В России заработает регистр беременных
В Британии узнали, о чем Макрон попросил Трампа
Наследственное дело открыли после смерти экс-жены Галицкого
Раскрыто, как США финансировали медиа перед госпереворотом на Украине
В России ответили на смелое заявление Уиткоффа о Путине
Бывший подполковник СБУ раскрыл, что на самом деле происходило на Майдане
Утренний Киев в облаках пожаров: удары по Украине 22 февраля, «Орешник»
«Не могут смириться с поражениями»: Пасечник сообщил об ударе по Луганску
Мошенники начали действовать от имени портала mos.ru
Погода в Москве в воскресенье, 22 февраля: лютый мороз возвращается?
Зеленского и лидеров ЕС уличили в совместных аффирмациях
Почему не работает Telegram сегодня, 22 февраля: замедление, разблокировка
Политолог рассказал о самом серьезном внутриполитическом поражении Трампа
Рогозин раскрыл новую «бесшумную» тактику ВСУ
В Китае назвали единственную державу, которая даст отпор ВМС США
Политолог предупредил об обезлюдении Украины из-за конфликта с Венгрией
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.