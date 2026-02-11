На День влюблённых пеку пирожные «Сердечки»: простой рецепт к чаю, который поднимает настроение всем

К празднику Дня влюблённых хочется порадовать близких чем-то особенным и тёплым. Эти домашние пирожные в форме сердечек — отличный вариант для романтического чаепития. Они нежные, рассыпчатые и с любимой сливочной начинкой. Готовятся просто, а выглядят очень эффектно.

Ингредиенты: сливочное масло — 120 г, желтки — 2 шт., сахар — 50 г, ванилин — по вкусу, соль — щепотка, молоко — 30 мл, крахмал — 120 г, разрыхлитель — 6 г, мука — 170 г, варёная сгущёнка — по вкусу, кокосовая стружка — по вкусу.

Приготовление: размягчённое масло взбейте с желтками до пышной массы. Добавьте сахар, соль и ванилин, перемешайте. Влейте горячее молоко тонкой струйкой, продолжая взбивать. Вмешайте крахмал, разрыхлитель и просеянную муку, замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто толщиной около 5 мм и вырежьте сердечки формочкой. Выложите заготовки на противень с пергаментом выпекайте при 180 °C около 10 минут до лёгкой румяности. Остывшее печенье смажьте варёной сгущёнкой, соедините попарно. Края обмакните в кокосовую стружку.

