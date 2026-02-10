Быстрая лепёшка из творога и сыра в духовке: простой рецепт для похудения — едим и вес тает

Эта лепёшка — настоящая находка для тех, кто хочет есть вкусно и без лишних калорий. Готовится из простых продуктов, заменяет хлеб, отлично насыщает и подходит даже для ужина. Минимум муки, много белка — и никакого чувства тяжести. На неё можно выкладывать любую начинку — каждый раз будет новый вкус. Отличный вариант для правильного питания и активного образа жизни.

Ингредиенты: творог 5% сухой – 170–180 г, мука – 2 ст. л. (40–50 г), разрыхлитель – 0,25 ч. л., сыр – 30–40 г, яйцо – 1 шт, соль – щепотка, сухой чеснок – по вкусу. Для начинки: салат романо – по вкусу, красный лук – немного, оливковое масло – 1 ч. л., лимонный сок – 1 ч. л., соль – по вкусу, ветчина из индейки – по вкусу.

В миске соединяют творог, яйцо, муку, разрыхлитель, тёртый сыр, соль и сухой чеснок. Массу тщательно вымешивают до однородного мягкого теста. Если творог влажный, его предварительно слегка отжимают, чтобы лепёшка не размокла при выпечке. Тесто выкладывают на противень с антипригарным пергаментом, формируют круглую лепёшку и разравнивают ложкой. Выпекают в духовке при 180 °C около 25–30 минут или в аэрогриле при 195 °C 15–20 минут до золотистой корочки. Готовую лепёшку слегка остужают, сверху выкладывают салат, лук, заправляют маслом и лимонным соком, добавляют ветчину из индейки или другую начинку по вкусу.

