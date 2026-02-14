Зимняя Олимпиада — 2026
5 салатов, которые можно есть даже ночью — легкие рецепты без вреда для фигуры

Когда вечером хочется перекусить, совсем не обязательно выбирать тяжёлую еду. Эти овощные салаты получаются лёгкими, сытными и полезными. Они не перегружают желудок, помогают сохранить фигуру и отлично подходят даже для позднего ужина. Все рецепты простые, готовятся за несколько минут и не требуют сложных продуктов.

Овощной салат «Цветной». На 100 г — 44,28 ккал. Ингредиенты: пекинская капуста — 200 г, огурцы — 200 г, морковь — 100 г, кукуруза консервированная — ½ банки, листья салата — ½ пучка, соль — по вкусу, оливковое масло — по вкусу. Пекинскую капусту нарезают небольшими кусочками, огурцы и морковь — кубиками. Листья салата рвут руками. Все ингредиенты соединяют, добавляют кукурузу, заправляют маслом, солят и перемешивают.

Овощной салат с фасолью. На 100 г — 85,28 ккал. Ингредиенты: кукуруза консервированная — 1 банка, фасоль красная консервированная — 1 банка, болгарский перец — 1 шт, помидоры — 2 шт, кинза — ½ пучка, красный лук — 1 шт, сок лайма — по вкусу, оливковое масло — по вкусу, соль и перец — по вкусу. Овощи нарезают, соединяют с фасолью и кукурузой, добавляют кинзу, заправляют соком лайма и маслом, приправляют.

Овощной салат с творогом. На 100 г — 61,12 ккал. Ингредиенты: помидоры — 100 г, перец — 100 г, огурцы — 100 г, лук — 1 шт, чеснок — 2 зубчика, морковь — 1 шт, творог — 100 г, сметана — 100 г. Морковь натирают, чеснок измельчают, остальные овощи нарезают. Добавляют творог и сметану, солят и перемешивают.

Свежий салат с говядиной. На 100 г — 71,51 ккал. Ингредиенты: помидоры — 4 шт, красный перец — 100 г, огурцы — 200 г, лук — 2 шт, отварная говядина — 200 г, сметана 10% — 100 г, соль, перец, зелень — по вкусу. Все ингредиенты нарезают соломкой, заправляют сметаной, добавляют специи и посыпают зеленью.

Салат с тунцом и фасолью. На 100 г — 64,82 ккал. Ингредиенты: огурцы — 2 шт, помидоры — 4 шт, фасоль — 250 г, тунец — 1 банка, сладкий лук — 1 шт, лимонный сок — по вкусу, оливковое масло — 1–2 ст. л., соль, перец, травы — по вкусу. Овощи нарезают, соединяют с фасолью и тунцом, добавляют лук. Заправляют лимонным соком, маслом и специями.

