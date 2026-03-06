Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 15:49

Картофель в духовке «как на костре» — хрустящий, ароматный, с дымком! Никакого шашлыка не надо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие запекают картошку сразу без фольги и получают сухую шкурку и сыроватую середину. Я делаю иначе. Сначала 40 минут под фольгой — картофель пропаривается, становится мягким изнутри, впитывает все ароматы. Потом снимаю фольгу и даю ему «зажариться» — появляется та самая румяная, хрустящая корочка, за которую мы все это любим. Два этапа — два удовольствия.

Что понадобится для картофеля

Беру 1 кг небольшого картофеля (лучше молодого или с желтой мякотью), 3-4 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, 3 зубчика чеснока, чайную ложку сушеных прованских трав (можно заменить паприкой), соль и черный перец по вкусу. Для подачи — свежая зелень: петрушка, укроп, зеленый лук.

Как я его готовлю

Картофель тщательно мою жесткой щеткой, кожуру не очищаю. Если клубни крупные, разрезаю на половинки или четвертинки. В большой миске смешиваю масло, пропущенный через пресс чеснок, прованские травы, соль и перец. Выкладываю картофель в миску и тщательно перемешиваю руками, чтобы каждый кусочек покрылся ароматной смесью. Духовку разогреваю до 200°C. Противень застилаю бумагой для выпечки, выкладываю картофель в один слой, чтобы кусочки не соприкасались слишком плотно. Сверху плотно накрываю фольгой. Запекаю 40 минут. Затем аккуратно снимаю фольгу (осторожно, горячий пар!) и запекаю еще 15-20 минут без фольги, пока картофель не станет золотистым и хрустящим снаружи. Готовый картофель перекладываю на блюдо и сразу обильно посыпаю рубленой свежей зеленью. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
Читайте также
Никто не верит, что это так просто: котлеты из крабовых палочек с цукини
Семья и жизнь
Никто не верит, что это так просто: котлеты из крабовых палочек с цукини
России грозит фруктовый кризис
Россия
России грозит фруктовый кризис
Татарский ответ бургерам: лепешка кузикмяк с картошкой — вкусная и простая
Семья и жизнь
Татарский ответ бургерам: лепешка кузикмяк с картошкой — вкусная и простая
Забудьте про обычные драники! Эти белорусские цыбрики — совсем другая история. Хрустят, как картошка фри, но внутри нежнейшие
Общество
Забудьте про обычные драники! Эти белорусские цыбрики — совсем другая история. Хрустят, как картошка фри, но внутри нежнейшие
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экономика
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
еда
картофель
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры взрывов в иранском городе Илам
Европейская страна объявила о закрытии воздушного пространства
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.