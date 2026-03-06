Картофель в духовке «как на костре» — хрустящий, ароматный, с дымком! Никакого шашлыка не надо

Картофель в духовке «как на костре» — хрустящий, ароматный, с дымком! Никакого шашлыка не надо

Многие запекают картошку сразу без фольги и получают сухую шкурку и сыроватую середину. Я делаю иначе. Сначала 40 минут под фольгой — картофель пропаривается, становится мягким изнутри, впитывает все ароматы. Потом снимаю фольгу и даю ему «зажариться» — появляется та самая румяная, хрустящая корочка, за которую мы все это любим. Два этапа — два удовольствия.

Что понадобится для картофеля

Беру 1 кг небольшого картофеля (лучше молодого или с желтой мякотью), 3-4 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, 3 зубчика чеснока, чайную ложку сушеных прованских трав (можно заменить паприкой), соль и черный перец по вкусу. Для подачи — свежая зелень: петрушка, укроп, зеленый лук.

Как я его готовлю

Картофель тщательно мою жесткой щеткой, кожуру не очищаю. Если клубни крупные, разрезаю на половинки или четвертинки. В большой миске смешиваю масло, пропущенный через пресс чеснок, прованские травы, соль и перец. Выкладываю картофель в миску и тщательно перемешиваю руками, чтобы каждый кусочек покрылся ароматной смесью. Духовку разогреваю до 200°C. Противень застилаю бумагой для выпечки, выкладываю картофель в один слой, чтобы кусочки не соприкасались слишком плотно. Сверху плотно накрываю фольгой. Запекаю 40 минут. Затем аккуратно снимаю фольгу (осторожно, горячий пар!) и запекаю еще 15-20 минут без фольги, пока картофель не станет золотистым и хрустящим снаружи. Готовый картофель перекладываю на блюдо и сразу обильно посыпаю рубленой свежей зеленью. Подаю горячим.

