Готовлю кныши с картошкой — лучше хлеба! Кефирное тесто делает их воздушными, а начинка — сытной. Жарю на сковороде — объедение

Кефир для этого теста должен быть комнатной температуры — тогда разрыхлитель сработает как надо, и тесто получится пышным, воздушным. Муки добавляю ровно столько, чтобы тесто было мягким, чуть липким. Не забиваю мукой, иначе будут жесткими. 15 минут отдыха — и тесто готово превращаться в лепешки.

Что понадобится для кнышей

Для теста беру 250 мл кефира комнатной температуры, 1 яйцо, чайную ложку сахара, щепотку соли, 2 столовые ложки растительного масла, 400 г муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Для начинки: 3 средние картофелины, 50 г сливочного масла, соль по вкусу и пучок свежего укропа.

Как я их готовлю

В миске смешиваю кефир, яйцо, сахар, соль и растительное масло. Просеиваю муку с разрыхлителем и замешиваю мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Накрываю полотенцем и оставляю отдыхать на 15-20 минут. Картошку варю в мундире до мягкости, очищаю, горячей разминаю в пюре. Добавляю сливочное масло, соль и мелко рубленный укроп. Хорошо перемешиваю. Тесто делю на 10-12 шариков. Каждый раскатываю в круглую лепешку толщиной 0,5 см. В центр кладу столовую ложку начинки, края собираю и защипываю, затем аккуратно приплюскиваю ладонью в лепешку толщиной 1-1,5 см. На разогретую сковороду с маслом выкладываю кныши швом вниз, накрываю крышкой и жарю 3-4 минуты до золотистого цвета. Переворачиваю, снова накрываю крышкой и жарю еще 3-4 минуты. Готовые кныши выкладываю на бумажное полотенце. Подаю теплыми со сметаной или чесночным соусом.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

