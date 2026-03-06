Сметанные ватрушки: простое тесто на дрожжах и нежнейшая начинка

Иногда самые вкусные десерты получаются из самых простых продуктов. Эти сметанные ватрушки я пеку, когда хочется чего-то домашнего и мягкого к чаю. Тесто получается воздушным, а начинка из сметаны — очень нежной, почти кремовой. В духовке ватрушки подрумяниваются и наполняют кухню приятным ароматом выпечки. Получаются мягкие, ароматные ватрушки с нежной сливочной серединкой — идеальная домашняя выпечка к чаю.

Ингредиенты: молоко — 250 мл, сахар — 70 г, яйцо — 1 шт., сухие дрожжи — 7 г, мука — 460 г, сливочное масло — 60 г, соль — 0,5 ч. л. Для начинки: сметана — 300 г, сахар — 50 г, кукурузный крахмал — 1 ч. л.

В тёплое молоко добавляю сахар и дрожжи, перемешиваю. Затем кладу яйцо, мягкое сливочное масло и щепотку соли. Постепенно всыпаю муку и замешиваю мягкое тесто. Накрываю миску и оставляю тесто в тёплом месте примерно на час, чтобы оно поднялось. Пока тесто подходит, готовлю начинку. Сметану смешиваю с сахаром и кукурузным крахмалом — масса должна получиться однородной и нежной. Подошедшее тесто делю на небольшие кусочки, формирую шарики и выкладываю их на противень. В центре каждого делаю небольшое углубление и выкладываю сметанную начинку. Выпекаю ватрушки в духовке при температуре 180 °C примерно 30 минут, пока они не станут румяными.

