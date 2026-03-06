Лимонник пеку каждые выходные и не надоедает: шикарный и очень простой пирог

Этот лимонный пирог я готовлю довольно часто — он получается ароматный, слегка кисло-сладкий и очень рассыпчатый. Простое песочное тесто и яркая лимонная начинка делают его идеальным десертом к чаю. Готовится быстро, а съедается обычно ещё быстрее. Особенно вкусный он тёплый — с ярким лимонным ароматом и нежным песочным тестом.

Ингредиенты: мука — около 450 г (3 стакана), сахар — 0,5 стакана, сливочное масло — 200 г, сметана — 200 г, сода — 0,5 ч. л. Для начинки: лимон — 1 шт., сахар — 1 стакан, крахмал — 2 ч. л.

Сначала готовлю тесто. Муку смешиваю с сахаром, добавляю мягкое сливочное масло и перетираю всё в крошку. Затем кладу сметану и соду и быстро замешиваю мягкое песочное тесто. Важно не вымешивать его слишком долго — тогда пирог получится особенно рассыпчатым. Лимон очищаю от косточек и измельчаю в блендере или пропускаю через мясорубку. Добавляю сахар и крахмал, хорошо перемешиваю — получается ароматная начинка. Примерно треть теста откладываю для верха пирога. Остальную часть распределяю по форме, формируя дно и небольшие бортики. Сверху выкладываю лимонную начинку. Оставшееся тесто раскатываю и накрываю пирог сверху, защипываю края и делаю несколько небольших надрезов, чтобы выходил пар. Выпекаю лимонник в духовке при температуре около 190 °C примерно 30–40 минут до румяной корочки.

