Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 17:30

Лимонник пеку каждые выходные и не надоедает: шикарный и очень простой пирог

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот лимонный пирог я готовлю довольно часто — он получается ароматный, слегка кисло-сладкий и очень рассыпчатый. Простое песочное тесто и яркая лимонная начинка делают его идеальным десертом к чаю. Готовится быстро, а съедается обычно ещё быстрее. Особенно вкусный он тёплый — с ярким лимонным ароматом и нежным песочным тестом.

Ингредиенты: мука — около 450 г (3 стакана), сахар — 0,5 стакана, сливочное масло — 200 г, сметана — 200 г, сода — 0,5 ч. л. Для начинки: лимон — 1 шт., сахар — 1 стакан, крахмал — 2 ч. л.

Сначала готовлю тесто. Муку смешиваю с сахаром, добавляю мягкое сливочное масло и перетираю всё в крошку. Затем кладу сметану и соду и быстро замешиваю мягкое песочное тесто. Важно не вымешивать его слишком долго — тогда пирог получится особенно рассыпчатым. Лимон очищаю от косточек и измельчаю в блендере или пропускаю через мясорубку. Добавляю сахар и крахмал, хорошо перемешиваю — получается ароматная начинка. Примерно треть теста откладываю для верха пирога. Остальную часть распределяю по форме, формируя дно и небольшие бортики. Сверху выкладываю лимонную начинку. Оставшееся тесто раскатываю и накрываю пирог сверху, защипываю края и делаю несколько небольших надрезов, чтобы выходил пар. Выпекаю лимонник в духовке при температуре около 190 °C примерно 30–40 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептами 3 новеньких салатов к 8 Марта, которые порадуют любую девушку. Тут и курица, и говядина, и овощи.

Проверено редакцией
Читайте также
Без кучи рафинированного масла: постный лимонный кекс — такой вкусный и полезный
Общество
Без кучи рафинированного масла: постный лимонный кекс — такой вкусный и полезный
Простой трюк для нереально сочной курочки — добавляю один ингредиент и получаю ароматный ужин буквально за 20 минут
Общество
Простой трюк для нереально сочной курочки — добавляю один ингредиент и получаю ароматный ужин буквально за 20 минут
Сметанные ватрушки: простое тесто на дрожжах и нежнейшая начинка
Общество
Сметанные ватрушки: простое тесто на дрожжах и нежнейшая начинка
Куриное суфле готовлю вместо котлет на похудении — рецепт простой, но очень вкусный
Общество
Куриное суфле готовлю вместо котлет на похудении — рецепт простой, но очень вкусный
Постные пирожки в духовке: пышные без жира
Семья и жизнь
Постные пирожки в духовке: пышные без жира
лимоны
простой рецепт
пироги
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оксана Самойлова в «голом» платье произвела фурор на улицах Парижа
В России появился фейковый приказ министра обороны
Российских дипломатов эвакуировали из Ирана
Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?
Зеленский открыто угрожает Орбану: на что еще он готов ради денег Европы
Миллиардер-авантюрист бросил вызов Ирану в Ормузском проливе
«Нет ни даты, ни подписи»: блогерша уличила в обмане фотографа Ермузевича
Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший исход капитала из Азии
Emirates возобновляет полеты
«Не возвращайтесь»: Монсон назвал «предателями» спортсменов, уехавших из РФ
Подаю вместо обычной «Шубы» по-фински: эта версия залетает лучше классики — получается сочнее и нежнее
Военэксперт объяснил, почему США не накажут за удар по школе в Минабе
На Кубани начался суд над отцом, который «воспитывал» детей электрошокером
Среди задержанных в Венгрии инкассаторов нашли бывшего генерала СБУ
Что со связью и мобильным интернетом в Москве 6 марта: учения ФСБ?
Новый дом собаки Додобони изменится до неузнаваемости
Военэксперт объяснил, почему удар США по школе в Иране не был случайным
«Поступила на доктора»: пациентка рассказала об убитой на Урале медсестре
Армения нанесла неожиданный удар по защите Карапетяна
Российские «охотники за подлодками» подняли на уши ВВС США и Канады
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.