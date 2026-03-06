Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про приторные торты с масляным кремом! Этот бостонский пирог — легкий, нежный, с благородной шоколадной ноткой

Фото: D-NEWS.ru
Бисквит для этого пирога я делаю на растительном масле и молоке — он получается не сухим, а влажным, маслянистым, но при этом легким. Три яйца взбиваю с сахаром до пышной пены, аккуратно ввожу муку, а потом молоко с маслом. Тесто получается жидковатым, но бисквит выходит идеальным — ровным, без горки, с нежной структурой.

Что понадобится для бисквита

Беру 3 яйца, 100 г сахара, щепотку ванилина, 100 г муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, щепотку соли, 50 мл молока и 50 мл растительного масла.

Для крема

Для крема нужно 3 яичных желтка, 50 г сахара, 20 г кукурузного крахмала, щепотка ванилина, 350 мл молока и 30 г сливочного масла.

Для глазури

Для глазури беру 100 г темного шоколада и 70 мл жирных сливок (30-35%).

Как готовлю

Для бисквита взбиваю яйца с сахаром и ванилином до пышной светлой массы. Просеиваю муку с разрыхлителем и солью, аккуратно вмешиваю лопаткой снизу вверх. Вливаю молоко и масло, еще раз аккуратно перемешиваю. Выливаю в форму 22 см, застеленную пергаментом, и выпекаю при 180°C 25-30 минут. Полностью остужаю, разрезаю на два коржа. Для крема желтки растираю с сахаром, крахмалом и ванилином. Молоко довожу до кипения и тонкой струйкой вливаю в желтковую смесь, постоянно мешая. Возвращаю в кастрюлю и варю на среднем огне до загустения, непрерывно помешивая. Снимаю с огня, добавляю масло, размешиваю до гладкости. Накрываю пленкой в контакт и остужаю. Собираю пирог: нижний корж смазываю всем кремом, накрываю верхним, слегка придавливаю. Для глазури заливаю шоколад горячими сливками, жду минуту, размешиваю до гладкости. Остужаю 5-7 минут, выливаю на центр пирога и разравниваю. Убираю в холодильник минимум на 2-3 часа. Подаю охлажденным.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
