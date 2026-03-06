Всего 2 ингредиента — и вирусный японский десерт готов! Нежнее, чем чизкейк, и готовится без духовки

Беру греческий йогурт и песочное печенье — и собираю вирусный японский десерт без выпечки, который завоевал интернет. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что всего два ингредиента за ночь в холодильнике превращаются в изысканный десерт: печенье пропитывается йогуртом, становясь мягким, как бисквит, а йогурт густеет до состояния нежного крема. Получается обалденная вкуснятина: слоистый, в меру сладкий воздушный десерт, который тает во рту и напоминает одновременно чизкейк и тирамису. Посыпка какао добавляет шоколадную нотку и делает его еще наряднее. Готовится за 5 минут, а впечатление производит как сложная кондитерская работа.

Для приготовления вам понадобится: натуральный греческий йогурт (около 400–500 г) и песочное печенье (примерно 200–250 г). В стеклянную форму выложите слой печенья, затем слой йогурта, повторяйте до верха. Верхний слой — йогурт. Посыпьте какао-порошком, накройте крышкой или плёнкой и уберите в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. За это время десерт пропитается и застынет. Подавайте охлаждённым, можно украсить ягодами или мятой.

