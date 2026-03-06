Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 10:30

Всего 2 ингредиента — и вирусный японский десерт готов! Нежнее, чем чизкейк, и готовится без духовки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру греческий йогурт и песочное печенье — и собираю вирусный японский десерт без выпечки, который завоевал интернет. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что всего два ингредиента за ночь в холодильнике превращаются в изысканный десерт: печенье пропитывается йогуртом, становясь мягким, как бисквит, а йогурт густеет до состояния нежного крема. Получается обалденная вкуснятина: слоистый, в меру сладкий воздушный десерт, который тает во рту и напоминает одновременно чизкейк и тирамису. Посыпка какао добавляет шоколадную нотку и делает его еще наряднее. Готовится за 5 минут, а впечатление производит как сложная кондитерская работа.

Для приготовления вам понадобится: натуральный греческий йогурт (около 400–500 г) и песочное печенье (примерно 200–250 г). В стеклянную форму выложите слой печенья, затем слой йогурта, повторяйте до верха. Верхний слой — йогурт. Посыпьте какао-порошком, накройте крышкой или плёнкой и уберите в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. За это время десерт пропитается и застынет. Подавайте охлаждённым, можно украсить ягодами или мятой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Долго искал способ разнообразить утренний кофе. Нашел: апельсиновый раф с цедрой и взбитыми сливками
Общество
Долго искал способ разнообразить утренний кофе. Нашел: апельсиновый раф с цедрой и взбитыми сливками
Сад будет как лесная лужайка — 3 неприхотливых многолетника: выживут в тени и зацветут без проблем
Общество
Сад будет как лесная лужайка — 3 неприхотливых многолетника: выживут в тени и зацветут без проблем
Никаких астильб и хост: три тенелюбивых цветка, которые удивят красотой и станут изюминкой участка
Общество
Никаких астильб и хост: три тенелюбивых цветка, которые удивят красотой и станут изюминкой участка
Пирог-выручалочка: ленивый заливной пирог на кефире — 5 минут и в духовку!
Семья и жизнь
Пирог-выручалочка: ленивый заливной пирог на кефире — 5 минут и в духовку!
Этот хлеб готовлю, когда лень идти в магазин: засекаю 7 минут — духовку включать не надо
Общество
Этот хлеб готовлю, когда лень идти в магазин: засекаю 7 минут — духовку включать не надо
рецепты
кулинария
десерты
печенье
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в пятницу, 6 марта: холода окончательно отступят?
Раскрыто, что может сделать Трамп ради устранения помехи в лице Зеленского
Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по рекламе в Telegram
Стала известна реальная обстановка в Ормузском проливе
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре
Нейропсихолог обозначила самый сложный период в браке
В Москве открыли книгу Соболезнований по погибшему лидеру Ирана
Песков пошутил о пятой статье НАТО после слов Зеленского
«Держатся мужественно»: Развожаев раскрыл детали атаки на Севастополь
«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака
Стало известно, какие птицы первыми вернутся в Москву после зимовки
Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей
Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка
«Никакого решения президента»: Ермак обзавелся охраной после увольнения
Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины
Стало известно, скольким россиянам удалось покинуть Ближний Восток
Врач назвал последствия передозировки витаминами
Украинских чиновников призвали взять ответственность в мирных переговорах
Дмитриев пообещал ЕС «цунами энергетического шока»
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.