Подала к столу несладкие чизкейки — мини-закуска с томатным мармеладом покорила всех. Идеально на ужин и перекус

Беру сливочный сыр, пармезан и муку — и готовлю несладкие мини-чизкейки с томатным мармеладом, которые гости просят на каждом празднике. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для фуршета или уютного застолья. Его необычность в том, что соленая основа с ореховым вкусом и пряностями идеально сочетается с нежной сырной начинкой и кисло-сладким томатным мармеладом. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая ароматная основа, бархатистый сливочный сыр с базиликом и пикантный мармелад, который подчеркивает все достоинства закуски. Гости были в восторге и наперебой просили рецепт.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 80 г муки, 50 г сливочного масла, 1 ст. ложка тыквенных семечек, по щепотке итальянских трав, соли и перца, 1 ст. ложка холодной воды; для сырной части — 225 г сливочного сыра, 80 г пармезана, 1 яйцо, несколько листьев базилика, по щепотке соли и сахара. Для томатного мармелада — 450 г помидоров, 5–6 вяленых томатов, 65 г сахара, 1 ст. ложка яблочного уксуса, специи (перец, корица, ваниль, соль). Измельчите семечки, смешайте с мукой, маслом и специями, добавьте воду, раскатайте и выпекайте 12 минут при 180 °C. Смешайте сыры, яйцо, базилик, соль и сахар, выложите на основу и выпекайте 15 минут при 150 °C. Для мармелада уварите помидоры со специями и уксусом до загустения.

