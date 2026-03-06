Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 00:15

Разнообразьте меню в Великий пост: печеные шампиньоны, фаршированные свеклой, — на обед или ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Разнообразьте меню в Великий пост, приготовьте печеные шампиньоны, фаршированные свеклой! Это отличное блюдо на обед или ужин с необычным сочетанием.

Вкус грибов идеально дополняется сладковатой свеклой и пикантным чесноком, создавая гармоничный дуэт, который при запекании раскрывается новыми гранями.

Для приготовления понадобится: 12–15 крупных шампиньонов, 1-2 вареные свеклы, 2-3 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло, свежая зелень (укроп или петрушка).

Рецепт: у шампиньонов удалите ножки (их можно мелко порубить и добавить в начинку для объема). Шляпки слегка посолите изнутри. Свеклу натрите на мелкой терке, добавьте измельченный чеснок, соль, перец, мелко рубленные ножки грибов (по желанию) и немного растительного масла, перемешайте. Нафаршируйте шляпки свекольной массой, слегка утрамбовывая. Выложите грибы на противень. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до готовности грибов. Подавайте горячими или теплыми, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, ка приготовить постный салат с красной фасолью — без сыра, яиц, мяса и майонеза.

Проверено редакцией
Читайте также
Гречневые оладьи с грибами — деревенская классика для постного стола. Без яиц и молока, вкусно и без сметаны
Общество
Гречневые оладьи с грибами — деревенская классика для постного стола. Без яиц и молока, вкусно и без сметаны
Готовим постный слоеный салат с секретом вкуса
Семья и жизнь
Готовим постный слоеный салат с секретом вкуса
Приготовила и сама удивилась: постные котлеты из капусты будут вкусней, если добавить 1 ингредиент
Общество
Приготовила и сама удивилась: постные котлеты из капусты будут вкусней, если добавить 1 ингредиент
Беру брокколи и куриную грудку — выходит запеканка, что домашних за уши не оттащишь
Общество
Беру брокколи и куриную грудку — выходит запеканка, что домашних за уши не оттащишь
Постный слоеный салат: яркий вкус без животных жиров
Семья и жизнь
Постный слоеный салат: яркий вкус без животных жиров
грибы
ужины
рецепты
Великий пост
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боеприпасы взорвались на складе в иранском Бушире
В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заправке
Как сохранить спину здоровой: практические советы от врача
Тайный план Хаменеи: Иран обрушит западные рынки — когда ЕС приползет к РФ
Депутаты запланировали значительно поднять лимит на подарки для учителей
Захарова сделала заявление об агрессии США и Израиля против Ирана
США планируют убедить Китай не закупать российскую нефть
Трамп совместно со всеми пасторами США помолился за армию
«Вы опоздали»: Трамп обозначил настрой США по отношению к Ирану
Трамп поставил Кубу в очередь после войны с Ираном
Иран применил кассетные ракеты и ударил по Израилю
«Ложь за наши деньги»: почему Минкульт РФ закрыл прокат фильму «Нюрнберг»
Трамп сообщил угрожающие новости для властей Кубы
Трамп заявил, что Иран не стал преградой для переговоров по Украине
ФСБ рассекретила документы подвигов женщин в годы ВОВ
Главный оппонент Орбана встал на его защиту после угроз Зеленского
Фицо вступился за Орбана и осудил угрозы Зеленского
Главы МИД Армении и Азербайджана созвонились
В результате атаки ВСУ в Севастополе пострадали ребенок и пенсионер
Бандера, секс-скандал: как живет звезда «В бой идут одни старики» Талашко
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.