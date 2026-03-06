Разнообразьте меню в Великий пост: печеные шампиньоны, фаршированные свеклой, — на обед или ужин

Разнообразьте меню в Великий пост, приготовьте печеные шампиньоны, фаршированные свеклой! Это отличное блюдо на обед или ужин с необычным сочетанием.

Вкус грибов идеально дополняется сладковатой свеклой и пикантным чесноком, создавая гармоничный дуэт, который при запекании раскрывается новыми гранями.

Для приготовления понадобится: 12–15 крупных шампиньонов, 1-2 вареные свеклы, 2-3 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло, свежая зелень (укроп или петрушка).

Рецепт: у шампиньонов удалите ножки (их можно мелко порубить и добавить в начинку для объема). Шляпки слегка посолите изнутри. Свеклу натрите на мелкой терке, добавьте измельченный чеснок, соль, перец, мелко рубленные ножки грибов (по желанию) и немного растительного масла, перемешайте. Нафаршируйте шляпки свекольной массой, слегка утрамбовывая. Выложите грибы на противень. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до готовности грибов. Подавайте горячими или теплыми, посыпав свежей зеленью.

