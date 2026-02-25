Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 23:23

Без сыра, яиц, мяса и майонеза: постный салат с красной фасолью — бюджетный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Откройте для себя постный салат с красной фасолью, который не требует даже заправки — все необходимое масло уже есть в обжаренных овощах! Рецепт — бюджетный. Готовим без сыра, яиц, мяса и майонеза.

Для приготовления понадобится: банка консервированной красной фасоли, 2 крупные луковицы, 2 средние моркови, 4 маринованных огурца, пучок свежей петрушки, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Рецепт: лук нарежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и жарьте все вместе на среднем огне до мягкости и легкого золотистого оттенка. Снимите с огня и дайте немного остыть. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками, петрушку мелко порубите. С фасоли слейте жидкость и промойте ее холодной водой. В миске соедините фасоль, обжаренные овощи вместе с маслом, огурцы и петрушку. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Дайте салату настояться 15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить постные котлеты из овсянки — вкуснее мясных.

