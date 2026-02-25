Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 19:37

Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Честно, когда впервые увидел этот рецепт, подумал — не может быть, чтобы из простой сгущенки и какао получилось что-то стоящее. Но попробовал и пропал. Масса уваривается до состояния густой шоколадной пасты, застывает в морозилке, а потом режется на нежные, тающие трюфели. Какао сверху дает легкую горчинку, а внутри — чистая, сливочная нежность.

Что понадобится для трюфелей

Беру одну банку сгущенного молока (380-400 г), 4 столовые ложки какао-порошка и одну столовую ложку размягченного сливочного масла. Еще немного какао понадобится для посыпки стола и готовых конфет.

Как я их готовлю

В сотейнике с толстым дном смешиваю сгущенку с какао до полной однородности, примерно 4 минуты. Добавляю мягкое сливочное масло и снова тщательно перемешиваю. Ставлю на огонь чуть ниже среднего и постоянно помешивая довожу до кипения. Убавляю огонь до минимума и увариваю массу еще минут 10, не переставая мешать. Готовая масса должна стать густой, блестящей и отставать от стенок. Форму застилаю пищевой пленкой так, чтобы края свисали. Выливаю горячую массу, разравниваю и остужаю при комнатной температуре. Затем убираю в морозилку на час. Стол присыпаю какао, аккуратно вынимаю застывший пласт за края пленки и выкладываю. Большой острый нож обваливаю в какао и разрезаю массу на конфеты нужного размера. Через сито посыпаю сверху дополнительным какао, чтобы трюфели выглядели как настоящие.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте об обычном бульоне! Кальбитан — корейская классика. Томлю, добавляю дайкон и лапшу. Сытный, согревающий, целебный
Общество
Забудьте об обычном бульоне! Кальбитан — корейская классика. Томлю, добавляю дайкон и лапшу. Сытный, согревающий, целебный
Забыл про шампиньоны! Теперь готовлю вешенки так — корейский рецепт пикантной закуски
Общество
Забыл про шампиньоны! Теперь готовлю вешенки так — корейский рецепт пикантной закуски
Тоже обожаете кофе? Тогда это печенье для вас: рассыпчатое, с ароматом, от которого с ума сойти. Заваривайте чашку и пробуйте
Общество
Тоже обожаете кофе? Тогда это печенье для вас: рассыпчатое, с ароматом, от которого с ума сойти. Заваривайте чашку и пробуйте
«Жареное молоко» — сливочный домашний десерт: не сравнится с сырниками и запеканками
Общество
«Жареное молоко» — сливочный домашний десерт: не сравнится с сырниками и запеканками
Забудьте про масло: запоминайте, как жарить картошку вкусно
Семья и жизнь
Забудьте про масло: запоминайте, как жарить картошку вкусно
Корея
десерты
рецепты
конфеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия связала блокировку «Дружбы» с терактом на «Северных потоках»
«Моя фантомная боль»: провал на Евро, кубок УЕФА — Адвокат ушел из футбола
Дети в США поставили сомнительный рекорд
На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за две недели
США разрешили перепродажу венесуэльской нефти Кубе
В Европе раскрыли, почему «так и не могут поговорить с русскими»
«Они исчезнут»: в США спрогнозировали незавидный для Зеленского конец
Слухи об ампутации, слова о митингах, развод: как живет Андрей Свиридов
Шимпанзе уличили в алкоголизме
В Минобороны назвали число уничтоженных за шесть часов дронов ВСУ
Мировой долг в 2025 году обновил исторический рекорд
«Если IQ позволяет»: Безрукова о возможном визите Джоли в Курскую область
Украина денонсировала важные соглашения
Развод с Матвеевым, список некрасивых, новые фильмы: как живет Яна Сексте
«Путин держит слово»: Песков повторил предложение Зеленскому приехать в РФ
Песков раскрыл, на что Киев тратит силы вместо мирного урегулирования
Появились новые детали о поисках пропавшей в Смоленске школьницы
Пескова позабавил вопрос о встрече Зеленского с Путиным
ВС РФ устроили ночь расплаты для ВСУ, заявление Дурова: что дальше
Кремль раскритиковал подход Киева к территориальному вопросу
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.