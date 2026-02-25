Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели

Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели

Честно, когда впервые увидел этот рецепт, подумал — не может быть, чтобы из простой сгущенки и какао получилось что-то стоящее. Но попробовал и пропал. Масса уваривается до состояния густой шоколадной пасты, застывает в морозилке, а потом режется на нежные, тающие трюфели. Какао сверху дает легкую горчинку, а внутри — чистая, сливочная нежность.

Что понадобится для трюфелей

Беру одну банку сгущенного молока (380-400 г), 4 столовые ложки какао-порошка и одну столовую ложку размягченного сливочного масла. Еще немного какао понадобится для посыпки стола и готовых конфет.

Как я их готовлю

В сотейнике с толстым дном смешиваю сгущенку с какао до полной однородности, примерно 4 минуты. Добавляю мягкое сливочное масло и снова тщательно перемешиваю. Ставлю на огонь чуть ниже среднего и постоянно помешивая довожу до кипения. Убавляю огонь до минимума и увариваю массу еще минут 10, не переставая мешать. Готовая масса должна стать густой, блестящей и отставать от стенок. Форму застилаю пищевой пленкой так, чтобы края свисали. Выливаю горячую массу, разравниваю и остужаю при комнатной температуре. Затем убираю в морозилку на час. Стол присыпаю какао, аккуратно вынимаю застывший пласт за края пленки и выкладываю. Большой острый нож обваливаю в какао и разрезаю массу на конфеты нужного размера. Через сито посыпаю сверху дополнительным какао, чтобы трюфели выглядели как настоящие.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.