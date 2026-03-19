Магия в форме ракушки: нежнейшее печенье Мадлен с яркой глазурью из маракуйи. Готовим идеальный дуэт к утреннему кофе

Позвольте себе мини-отпуск в Париже, не выходя с кухни. Легендарное печенье Мадлен с его нежной текстурой и узнаваемой формой раковины — это больше, чем десерт.

Что понадобится

Для теста: сливочное масло — 100 г, яйца — 2 шт., тростниковый сахар — 100 г, мука — 100 г, разрыхлитель — 1 ч. л., цедра одного лимона, лимонный сок — 1 ст. л., соль — 1 щепотка.

Для глазури и выпечки: мякоть маракуйи — 2-3 ст. л., сахарная пудра — 80-100 г, сливочное масло (для формы) — 10 г, мука (для формы) — 1 ст. л.

Как готовлю

Сливочное масло растапливаем, даем покипеть на медленном огне около 5 минут до появления легкого орехового аромата и золотистого цвета.

Яйца с сахаром взбиваем миксером в пышную светлую массу. Добавляем лимонную цедру, сок и щепотку соли, перемешиваем. Просеиваем в яичную смесь муку с разрыхлителем и аккуратно соединяем ингредиенты лопаткой движениями снизу вверх. Вливаем остывшее масло тонкой струйкой, продолжая помешивать, до получения однородного гладкого теста. Накрываем пленкой и убираем в холодильник минимум на 4 часа.

Перед выпечкой разогреваем духовку до 190°C. Специальную форму тщательно смазываем мягким сливочным маслом и припыляем мукой, стряхивая излишки. Охлажденное тесто, которое по консистенции будет напоминать тесто для эклеров, распределяем по ячейкам, заполняя их на 2/3.

Выпекаем 12-15 минут до золотистого цвета и характерного «бугорка» на поверхности. Готовые мадленки сразу же аккуратно извлекаем из формы и выкладываем на решетку для остывания. Для глазури мякоть маракуйи протираем через сито, чтобы отделить семена, и смешиваем пюре с сахарной пудрой до получения блестящей однородной массы. Остывшее печенье окунаем верхней частью в глазурь и даем ей застыть. Подаем к чаю или кофе.

