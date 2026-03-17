Домашнее печенье «Рафаэлло»: нежнее и вкуснее конфет, а готовится проще простого. Всего 4 ингредиента

Домашнее печенье «Рафаэлло»: нежнее и вкуснее конфет, а готовится проще простого. Всего 4 ингредиента

Беру муку, кокосовую стружку и сгущенное молоко — и создаю ароматное нежное печенье прямо в духовке.

Получается обалденная вкуснятина: румяное, золотистое печенье с хрустящей корочкой и нежной, чуть влажной серединкой, которая буквально тает во рту, оставляя насыщенное кокосовое послевкусие. Оно настолько вкусное, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 100 граммов муки, 100 граммов кокосовой стружки, 100 миллилитров сгущенного молока, 1 яйцо, 50 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Масло растопите и слегка остудите. В глубокой миске смешайте яйцо со сгущенным молоком до однородности.

Добавьте растопленное масло, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, солью и кокосовой стружкой. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую и замесите мягкое, липковатое тесто. Противень застелите пергаментом. Влажными руками сформируйте небольшие шарики и выложите их на противень на некотором расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 12–15 минут до легкого зарумянивания.

