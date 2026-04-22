Конфеты «Рафаэлло» за 20 минут — кокос, миндаль и сгущенка: вкуснее, чем в коробке, и в два раза дешевле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру кокосовую стружку, сгущенное молоко и миндаль — за 20 минут леплю конфеты, которые получаются нежными, воздушными и намного вкуснее покупных «Рафаэлло». Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или сладкого подарка.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие орешки внутри, нежная кокосовая оболочка с маслянистой текстурой, которая буквально тает во рту, а сладость сгущенки идеально сбалансирована.

Для приготовления вам понадобится: 200 г кокосовой стружки, 1 банка сгущенного молока (380 г), 100 г сливочного масла (комнатной температуры), 100 г очищенного миндаля (сырого или жареного). Масло размягчите, смешайте со сгущенкой до однородности, добавьте 150 г кокосовой стружки, перемешайте.

Уберите массу в холодильник на 10–15 минут, чтобы она загустела. Влажными руками сформируйте небольшие шарики, внутрь каждого положите по миндалине. Обваляйте конфеты в оставшейся кокосовой стружке. Уберите в холодильник на 20–30 минут для застывания. Подавайте охлажденными — эти конфеты исчезают быстрее, чем вы их слепили.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
