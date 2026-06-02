ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 17:00

Вместо сухого минтая в кляре готовлю рыбу в сметанной «шубке» — нежнее и вкуснее семги

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите приготовить рыбу, которая получится нежнее любого ресторанного блюда, но без лишних хлопот? Попробуйте минтай в сметанной «шубке» — это невероятно просто, бюджетно и очень вкусно. Блюдо получается потрясающим: сочные, тающие во рту кусочки рыбы под нежной, ароматной сметанной шапкой с золотистой корочкой, которая скрывает внутри настоящий деликатес.

Получается обалденная вкуснятина: рыба пропитывается сметанным соусом, становится сочной, мягкой и буквально рассыпается на волокна, а сверху образуется аппетитная румяная корочка с легким сливочным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 200 мл сметаны (15–20%), 1 яйцо, 1 луковица, 2 ст. л. муки, соль, черный перец, растительное масло для жарки, по желанию — зелень. Филе минтая нарежьте порционными кусочками, посолите и поперчите. Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте сметану, яйцо и муку до однородности, посолите. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте лук до прозрачности, выложите кусочки рыбы и жарьте 2-3 минуты с каждой стороны до легкой корочки. Залейте рыбу с луком сметанной смесью, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 10–12 минут. Подавайте с зеленью.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила минтай в сметанной «шубке». Даже те, кто не любит рыбу из-за сухости, уплетали нежные кусочки за обе щеки. Кстати, в сметану можно добавить немного сыра — получится с пикантным акцентом. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь
Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Бабушка учила готовить карасей так: один ингредиент — и можно забыть про кости
Общество
Бабушка учила готовить карасей так: один ингредиент — и можно забыть про кости
Подсели на минтай по этому рецепту! Обалденная рыбка под сочной копченой шапочкой
Общество
Подсели на минтай по этому рецепту! Обалденная рыбка под сочной копченой шапочкой
Делаю не мясо, а минтай по-французски: никакой жирной свинины и майонеза — выходит шикарно. Только картошку нужно натереть
Общество
Делаю не мясо, а минтай по-французски: никакой жирной свинины и майонеза — выходит шикарно. Только картошку нужно натереть
Минтай больше не жарю — готовлю по-венгерски с паприкой: сочно, ароматно и очень вкусно
Общество
Минтай больше не жарю — готовлю по-венгерски с паприкой: сочно, ароматно и очень вкусно
рыба
рецепты
минтай
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.