Вместо сухого минтая в кляре готовлю рыбу в сметанной «шубке» — нежнее и вкуснее семги

Хотите приготовить рыбу, которая получится нежнее любого ресторанного блюда, но без лишних хлопот? Попробуйте минтай в сметанной «шубке» — это невероятно просто, бюджетно и очень вкусно. Блюдо получается потрясающим: сочные, тающие во рту кусочки рыбы под нежной, ароматной сметанной шапкой с золотистой корочкой, которая скрывает внутри настоящий деликатес.

Получается обалденная вкуснятина: рыба пропитывается сметанным соусом, становится сочной, мягкой и буквально рассыпается на волокна, а сверху образуется аппетитная румяная корочка с легким сливочным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 200 мл сметаны (15–20%), 1 яйцо, 1 луковица, 2 ст. л. муки, соль, черный перец, растительное масло для жарки, по желанию — зелень. Филе минтая нарежьте порционными кусочками, посолите и поперчите. Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте сметану, яйцо и муку до однородности, посолите. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте лук до прозрачности, выложите кусочки рыбы и жарьте 2-3 минуты с каждой стороны до легкой корочки. Залейте рыбу с луком сметанной смесью, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 10–12 минут. Подавайте с зеленью.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила минтай в сметанной «шубке». Даже те, кто не любит рыбу из-за сухости, уплетали нежные кусочки за обе щеки. Кстати, в сметану можно добавить немного сыра — получится с пикантным акцентом. Находка, а не рецепт!