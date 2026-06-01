Бабушка учила готовить карасей так: один ингредиент — и можно забыть про кости

Фото: D-NEWS.ru
Мелкие кости — главная проблема карасей. Но сметана и 15 минут тушения превращают их в невидимок.

Ингредиенты

Караси (свежие или размороженные) — 4–5 шт., мука — 3 ст. л., масло растительное — 4 ст. л., лук репчатый — 2 шт., сметана (20%) — 200 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, петрушка свежая — небольшой пучок

Как готовлю

Сначала быстро чищу карасей: обдаю кипятком, чешуя слетает сама. Потрошу, отрезаю головы, промываю и обсушиваю бумажным полотенцем. Обваливаю тушки в муке и жарю на сильном огне до золотистой корочки с обеих сторон. Тем временем нарезаю лук полукольцами и пассерую на той же сковороде 3–4 минуты. Заливаю лук сметаной, солю, перчу, прогреваю пару минут. Теперь надо аккуратно вернуть рыбу в сковороду, не разломав ее.

Убавляю огонь до минимума, накрываю крышкой неплотно и тушу 12–15 минут. Кости за это время становятся мягкими, а сметанный соус — густым и ароматным. Посыпаю рубленой петрушкой и подаю блюдо горячим, хотя, если честно, холодным оно тоже улетает.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Всю жизнь обходил карасей стороной — боялся этих мелких костей. А зря! После 15 минут тушения в сметане косточки стали мягкими, как у консервов. Рыба буквально таяла во рту, а соус я вымакал хлебом до крошки. Мой совет: подавайте с картофельным пюре — это идеальный дуэт.

Проверено редакцией
Общество
рыба
сметана
рецепты
Дмитрий Демичев
