01 июня 2026 в 06:57

Никакой семги. Бюджетная горбуша на гриле заткнула за пояс дорогой стейк

Фото: D-NEWS.ru
Горбуша — коварная рыба. Минута промедления — и она превращается в подошву. Но я нашел маринад, который спасает ситуацию.

Ингредиенты

Горбуша — 1 шт., лимон — 1 шт., мед — 2 ст. л., оливковое масло — 3 ст. л., розмарин — 3–4 веточки, соль — по вкусу, перец — по вкусу

Как готовлю

Сначала медленно размораживаю горбушу в холодильнике — это святое, иначе будет сухая. Потом разделываю тушку, отрезаю голову и плавники.

Делаю маринад: смешиваю мед, оливковое масло, цедру и сок половины лимона. Натираю рыбу солью, перцем и маринадом, в надрезы на тушке вставляю розмарин. Оставляю на час при комнатной температуре.

Жарю горбушу на решетке по 10 минут с каждой стороны, вставив в надрезы дольки лимона. Рыба получается сочной, с карамельной корочкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Это был мой первый опыт с рыбой на углях, и я боялся, что все развалится. Но маринад с оливковым маслом и медом сделал свое дело — горбуша не прилипла, а розмарин дал такой аромат, что соседи подошли спросить рецепт.

Проверено редакцией
