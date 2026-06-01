Пока вы возитесь с лопаткой, я уже ем этот быстрый и пышный омлет. Секрет в одном ингредиенте

Пока вы возитесь с лопаткой, я уже ем этот быстрый и пышный омлет. Секрет в одном ингредиенте

Думаете, пышный омлет — это лотерея? Нет, это точный расчет. Сметана делает текстуру нежной, а раздельное взбивание дает высоту. Проверено.

Ингредиенты

Яйца куриные — 4 шт., сметана 20% — 2 ст. л., сливочное масло — 30 г, соль — щепотка, петрушка — 10 г.

Как готовлю

Сначала разделяю яйца: белки — в большую миску, желтки — в маленькую. В желтки добавляю сметану, просто перемешиваю вилкой до однородности. Белки взбиваю миксером с солью в крепкую пену — это самая важная часть. Тем временем растапливаю сливочное масло на сковороде на среднем огне. Аккуратно лопаткой вмешиваю желтковую смесь в белки, чтобы не погасить воздух. Выливаю массу на горячую сковороду, жду минуту, пока края схватятся, накрываю крышкой и готовлю на слабом огне 3 минуты. Когда поверхность станет кремообразной и блестящей, складываю омлет пополам лопаткой и выкладываю на тарелку, посыпав рубленой петрушкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сметана реально преобразила привычный вкус — омлет стал не просто яичным, а сливочным, без тяжести. Я боялся, что осядет, но нет: благодаря раздельному взбиванию он сохранил пышность даже на тарелке. Рекомендую есть сразу после готовки — в холодильнике он теряет свою небесную легкость.