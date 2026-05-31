31 мая 2026 в 13:02

Сажаем кухонную зелень: культуры, которые легко вырастить даже без опыта

Свежая зелень на кухне — это не только экономия, но и возможность всегда иметь под рукой ароматную добавку для салатов, супов и горячих блюд. Причем многие культуры настолько неприхотливы, что справиться с ними сможет даже начинающий дачник.

Самым простым вариантом считается зеленый лук. Для посадки подойдет даже обычная луковица из магазина. Достаточно поставить ее в воду или высадить в горшок с землей, и уже через 2–3 недели можно срезать первые сочные перья.

Укроп требует чуть больше внимания. Опытные огородники советуют перед посевом замочить семена в теплой воде на 8–12 часов. Это помогает смыть эфирные масла, которые тормозят прорастание. После такой подготовки всходы появляются через 7–10 дней.

Петрушка всходит дольше — иногда до двух недель и более. Поэтому ее семена также желательно замочить на сутки. Зато после укоренения растение дает зелень практически до осени и хорошо переносит прохладную погоду.

Базилик любит тепло и солнце. Его лучше высевать только в хорошо прогретую почву или выращивать через рассаду. При температуре ниже +15 градусов рост заметно замедляется, поэтому с посадкой торопиться не стоит.

Отдельного внимания заслуживает мята. Она легко укореняется и быстро разрастается, поэтому опытные садоводы рекомендуют выращивать ее в отдельных контейнерах или ограничивать корневую систему. Иначе через пару сезонов растение может занять значительную часть участка.

Главные ошибки при выращивании зелени — переувлажнение, недостаток света и слишком густой посев. Если соблюдать эти простые правила, свежая ароматная зелень будет радовать урожаем с начала лета до самой осени.

Ольга Шмырева
