Добавила сыр, зелень и слоеное тесто — через 15 минут сырные рулетики готовы: хрустят и тают во рту

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящую выпечку с начинкой. Никакой возни — просто нарезал тесто полосками, выложил сыр с зеленью, скрутил рулетиками и запек.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые слоистые рулетики с хрустящей корочкой и нежной тягучей сырно-зеленой начинкой. Они напоминают мини-шашлычки и идеально подходят к чаю, кофе или как закуска.

Для приготовления вам понадобится: 400 г слоеного теста, 150 г твердого сыра, пучок укропа, пучок петрушки, 1 яйцо.

Тесто разморозьте, нарежьте полосками шириной 2–3 см. Сыр натрите на терке, зелень мелко порубите, смешайте. На каждую полоску выложите начинку, сверните рулетиком. Выложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 10–15 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти сырные рулетики. Удивило то, что тесто поднялось очень быстро, а начинка не вытекла. Сыр расплавился равномерно, а зелень добавила свежести. Даже без дополнительных специй получилось очень вкусно. Кстати, вместо укропа можно взять кинзу — вкус станет пикантнее. Рецепт — настоящая находка для быстрой выпечки!