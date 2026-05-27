Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 12:30

Добавила сыр, зелень и слоеное тесто — через 15 минут сырные рулетики готовы: хрустят и тают во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящую выпечку с начинкой. Никакой возни — просто нарезал тесто полосками, выложил сыр с зеленью, скрутил рулетиками и запек.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые слоистые рулетики с хрустящей корочкой и нежной тягучей сырно-зеленой начинкой. Они напоминают мини-шашлычки и идеально подходят к чаю, кофе или как закуска.

Для приготовления вам понадобится: 400 г слоеного теста, 150 г твердого сыра, пучок укропа, пучок петрушки, 1 яйцо.

Тесто разморозьте, нарежьте полосками шириной 2–3 см. Сыр натрите на терке, зелень мелко порубите, смешайте. На каждую полоску выложите начинку, сверните рулетиком. Выложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 10–15 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти сырные рулетики. Удивило то, что тесто поднялось очень быстро, а начинка не вытекла. Сыр расплавился равномерно, а зелень добавила свежести. Даже без дополнительных специй получилось очень вкусно. Кстати, вместо укропа можно взять кинзу — вкус станет пикантнее. Рецепт — настоящая находка для быстрой выпечки!

Проверено редакцией
Читайте также
Сыр и зеленый лук замешиваю прямо в тесто: через 30 минут подаю пирог «Веснушка» с тягучей начинкой
Общество
Сыр и зеленый лук замешиваю прямо в тесто: через 30 минут подаю пирог «Веснушка» с тягучей начинкой
Кабачки не жарю, запекаю в омлетной заливке — через 20 минут нежная запеканка с хрустящей корочкой
Общество
Кабачки не жарю, запекаю в омлетной заливке — через 20 минут нежная запеканка с хрустящей корочкой
Творог не смешиваю с мукой, а взбиваю в нежное суфле — через 35 минут пышный пирог «Невесомка» готов
Общество
Творог не смешиваю с мукой, а взбиваю в нежное суфле — через 35 минут пышный пирог «Невесомка» готов
Садоводам назвали культуры для посадки в июне
Общество
Садоводам назвали культуры для посадки в июне
Забудьте про обычные огурцы-помидоры: готовим салат «Вау» — зерненый творог и ложка песто. Свежий, сочный и хочется есть снова и снова
Общество
Забудьте про обычные огурцы-помидоры: готовим салат «Вау» — зерненый творог и ложка песто. Свежий, сочный и хочется есть снова и снова
рецепты
кулинария
зелень
рулетики
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Песков раскрыл, чем Россия помогает Армении за свой счет
«Особые отношения»: Песков о сотрудничестве Путина и Токаева
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.