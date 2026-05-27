Творог не смешиваю с мукой, а взбиваю в нежное суфле — через 35 минут пышный пирог «Невесомка» готов

Творог не смешиваю с мукой, а взбиваю в нежное суфле — через 35 минут пышный пирог «Невесомка» готов

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит творожную выпечку, но устал от плотных запеканок. Никакой возни — просто взбил творог с яйцами, добавил крахмал и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, воздушное суфле, которое тает во рту, с румяной золотистой корочкой. Пирог получается лёгким, как облако, и совсем не похож на обычную творожную запеканку. Идеален к чаю, кофе или как полезный десерт.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9%), 4 яйца, 100 г сахара, 30 г кукурузного крахмала, щепотка ванилина.

Отделите белки от желтков. Белки взбейте в пышную пену с сахаром. Желтки смешайте с творогом, крахмалом и ванилином до однородности. Аккуратно вмешайте белки. Выложите массу в смазанную маслом форму. Выпекайте при 170 °C 30–35 минут до золотистого цвета. Дайте остыть в форме, затем переложите на блюдо. Подавайте с ягодами или сметаной.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот пирог «Невесомка». Удивило то, что без муки он получился очень воздушным и не осел. Творожное суфле было нежным и совсем не напоминало запеканку. Даже дети, которые не любят творог, ели с удовольствием. Кстати, вместо крахмала можно взять манку — текстура станет плотнее. Рецепт — настоящая находка для полезного десерта!