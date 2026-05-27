В сезон клубники пеку постоянно! Лаваш, клубника и яйцо: 5 ингредиентов — и пирог-улитка на столе

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сладкую выпечку, но не хочет возиться с тестом. Никакой возни — просто разрезал лаваш, выложил начинку, свернул улиткой и запёк.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слои лаваша с сочной клубничной начинкой и золотистой корочкой. Пирог получается очень вкусным и красивым. Идеален к чаю, кофе или как летний десерт.

Для приготовления вам понадобится: 3 листа тонкого лаваша, 500 г клубники, 100 г сахара, 1 яйцо, 2 ст. ложки крахмала, сахарная пудра для подачи.

Клубнику нарежьте кубиками, смешайте с сахаром и крахмалом. Лаваш разрежьте на полоски шириной 10 см. На каждую полоску выложите начинку, сверните рулетиком. На противень, застеленный пергаментом, выложите рулетики по спирали, формируя улитку. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот пирог-улитку из лаваша. Удивило то, что лаваш стал хрустящим, а клубника не вытекла. Пирог получился очень сочным и ароматным. Даже без духовки он удался на славу. Кстати, вместо клубники можно взять вишню или персики — вкус станет летним. Рецепт — настоящая находка для быстрого десерта!

Проверено редакцией
