26 мая 2026 в 11:30

2 пачки творога и любые ягоды — через час пирог «Нежный» готов: тает во рту и исчезает мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежную выпечку, но не хочет возиться со сложными десертами. Никакой возни — просто смешал тесто в крошку, залил творожной массой, добавил ягоды и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое песочное тесто, нежная творожная заливка и сочные ягоды с легкой кислинкой. Пирог намного вкуснее чизкейка, но готовится проще и быстрее. Идеален к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 250 г муки, 120 г сахара, щепотка соли, 1 ч. ложка разрыхлителя, 100 г сливочного масла, яйцо; для начинки: 400 г ягод (свежих или замороженных), 1 ст. ложка крахмала; для заливки: 400 г творога, 100 г сметаны, 50 г сахара, 2 яйца, 1 ч. ложка ванильного сахара.

Смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитель, добавьте масло и перетрите в крошку. Вбейте яйцо, перемешайте. Уберите тесто в холодильник. Творог, сметану, сахар, яйца и ванильный сахар взбейте блендером. Ягоды смешайте с крахмалом. Выложите тесто в форму, сделайте бортики. Сверху ягоды, затем творожную заливку. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот творожно-ягодный пирог. Удивило то, что творожная заливка получилась очень нежной, а песочное тесто — рассыпчатым. Ягоды добавили сочности, но не дали лишней влаги. Пирог съели за вечер. Кстати, вместо любых ягод можно взять нарезанные фрукты — вкус станет летним. Рецепт — настоящая находка для любителей творожной выпечки!

Проверено редакцией
рецепты
десерты
пироги
кулинария
Мария Левицкая
