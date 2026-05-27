27 мая 2026 в 06:30

Ем эти слойки с прошутто и ананасом раз в три дня и не толстею

Фото: D-NEWS.ru
Один раз я сделал эти слойки на скорую руку, и жена сказала: «Пеки их всегда». С тех пор прошутто с ананасом стали нашим семейным секретом.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 500 г, ананас консервированный — 1 банка, прошутто — 200 г, яйцо — 1 шт., сыр твердый — 100 г, сахар — 1 ст. л., масло сливочное — 20 г.

Как готовлю

Сначала я обжариваю кольца ананаса на сливочном масле с сахаром до легкой карамелизации — это занимает пару минут, но меняет все. Тесто режу на квадраты, смазываю взбитым яйцом. В центр каждого кладу карамелизированный ананас и заворачиваю края теста внутрь, чтобы получились лодочки. Тем временем духовка разогревается до 200 градусов. Отправляю слойки на 15 минут, пока тесто не станет румяным и хрустящим. Готовым даю остыть пару минут, сверху кладу по ломтику прошутто — его соль идеально бьет по сладости ананаса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первая же партия ушла так быстро, что я едва успел попробовать сам. Текстура божественная: тесто воздушное, а ананас с прошутто дают сочный контраст. Главный лайфхак — не жалейте сахара сверху, карамельная корочка делает свое дело.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
