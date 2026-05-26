Треугольники с творогом и ягодами из лаваша: подаю горячими — съедают вмиг, и самовара чая мало

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быстрые и сытные завтраки. Никакой возни — просто смешал творог с ягодами, завернул в лаваш и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные треугольники с золотистой корочкой и нежной сладкой творожно-ягодной начинкой. Их можно есть и горячими, и холодными — они одинаково вкусны. Идеальны к чаю, кофе или как перекус.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г творога, 100 г ягод (свежих или замороженных), 2 ст. ложки сахара, яйцо, растительное масло для жарки.

Творог смешайте с сахаром и ягодами. Лаваш разрежьте на квадраты 10×10 см. На каждый квадрат выложите начинку, сложите треугольником. Края смажьте яйцом, защипните. Обжаривайте на сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте теплыми.

Личный опыт: Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти треугольники с творогом и ягодами. Удивило то, что начинка не вытекла, а лаваш стал хрустящим. Даже остывшими они остались вкусными. Кстати, вместо ягод можно взять нарезанные бананы или яблоки — вкус станет интереснее. Рецепт - настоящая находка для быстрого завтрака!