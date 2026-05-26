Садовод назвала лучшие сорта клубники

Клубнику начинают высаживать с 20 августа, а собирать урожай можно уже в июне, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, одним из лучших сортов является «кулон», который отличается особо крупными и сладкими ягодами.

Из ремонтантных сортов сейчас выбирают «фурор» — он созревает в середине июня и плодоносит до заморозков. А вот «первый поцелуй» и «настена-сластена» отличаются повышенной кислотностью, — добавила Самойлова.

Ранее руководитель отдела аналитики и мониторинга оптового рынка Ксения Малиновская рассказала, что грунтовая клубника поступила на прилавки магазинов в середине мая. Она отметила, что в России она растет в Краснодарском крае и Адыгее. По словам эксперта, по сравнению с тепличной она отличается более насыщенным вкусом и ароматом, поскольку созревает под открытым солнцем.

Аналитик подчеркнула, что грунтовая ягода отличается не только более ярким вкусом, но и более привлекательной ценой. Она пояснила, что это связано с меньшими затратами на производство.