Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 16:40

Садовод назвала лучшие сорта клубники

Садовод Самойлова: сорт клубники «кулон» отличается размером и сахаристостью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Клубнику начинают высаживать с 20 августа, а собирать урожай можно уже в июне, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, одним из лучших сортов является «кулон», который отличается особо крупными и сладкими ягодами.

Из ремонтантных сортов сейчас выбирают «фурор» — он созревает в середине июня и плодоносит до заморозков. А вот «первый поцелуй» и «настена-сластена» отличаются повышенной кислотностью, — добавила Самойлова.

Ранее руководитель отдела аналитики и мониторинга оптового рынка Ксения Малиновская рассказала, что грунтовая клубника поступила на прилавки магазинов в середине мая. Она отметила, что в России она растет в Краснодарском крае и Адыгее. По словам эксперта, по сравнению с тепличной она отличается более насыщенным вкусом и ароматом, поскольку созревает под открытым солнцем.

Аналитик подчеркнула, что грунтовая ягода отличается не только более ярким вкусом, но и более привлекательной ценой. Она пояснила, что это связано с меньшими затратами на производство.

Читайте также
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Общество
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Общество
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Забыла о мороженом и тортах: готовлю творожное «Облако» — без выпечки, лёгкий, прохладный и очень вкусный
Общество
Забыла о мороженом и тортах: готовлю творожное «Облако» — без выпечки, лёгкий, прохладный и очень вкусный
Кусты ломятся от ягод: дачники подсели на медовую подкормку для клубники
Общество
Кусты ломятся от ягод: дачники подсели на медовую подкормку для клубники
Урожай смородины тает на глазах: популярная подкормка в мае только вредит кустам
Общество
Урожай смородины тает на глазах: популярная подкормка в мае только вредит кустам
Общество
клубника
ягоды
садоводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские фанаты известного рэпера остались без ночлега в Румынии
«Проверяют»: герой РФ об объявлении опасности БПЛА под Калининградом
Сон, свет и ткань: как интерьер влияет на качество отдыха
Секретарь СНБО Украины прибыл на переговоры в Берлин
Появились подробности разговора Лукашенко и Макрона
«Есть лишние»: Медведев высмеял решение ЕС не вывозить дипломатов из Киева
Оттепели, мороз до −25 градусов и мощные снегопады: погода в Москве зимой
Юрист призвал вернуть смертную казнь для убийц аниматоров на Кубани
В День предпринимателя в ГД рассказали о важных мерах поддержки бизнеса
«Несамостоятельная риторика»: депутат о заявлении Латвии про атаку на РФ
Под зонтами и капюшонами: фото москвичей, спасающихся от дождя
«Планы расписаны на год вперед»: продюсер о жизни Калюжного после армии
В Армении «впали в панику» после заявлений Медведева и Шойгу
МИД Германии вызвал посла России после обращения Москвы
Тело подростка обнаружили в реке на Ямале
Продюсер рассказал, как Калюжный провел первый день после демобилизации
Дерево убило подростка в Пермском крае
Обращение к Зеленскому, слухи о романе с Пугачевой: как живет Розенбаум
В Госдуме предположили, что могло бы помочь наступлению ВС РФ в Донбассе
Подросток на питбайке попал под машину и погиб
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.