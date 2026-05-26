Кусты ломятся от ягод: дачники подсели на медовую подкормку для клубники

Клубника кажется простой культурой, но иногда даже при обильном цветении ягод почти нет. Кусты стоят белые от бутонов, а летом собирать нечего. Оказывается, помочь может обычный мед, который найдется почти на любой кухне.

Для приготовления раствора понадобится всего 1 столовая ложка меда и 1 литр теплой воды. Смесь хорошо размешивают и используют для опрыскивания кустов прямо по цветкам в период массового цветения.

Такой способ работает сразу в нескольких направлениях. Сладкий аромат активно привлекает пчел и шмелей, а значит, цветки лучше опыляются и образуется больше завязей. Особенно заметен эффект в прохладную или пасмурную погоду, когда насекомые летают менее активно.

Кроме того, мед содержит полезные микроэлементы и витамины, которые действуют как мягкий природный стимулятор для растений. Если погода долго остается сырой, обработку можно повторить через 7–10 дней, когда появятся новые бутоны.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после опрыскивания кусты стали заметно активнее завязывать ягоды. Дополнительно она советует обязательно удалять у клубники старые листья и рыхлить почву после полива — так корни получают больше воздуха и питание усваивается лучше.

