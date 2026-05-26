Кусты ломятся от ягод: дачники подсели на медовую подкормку для клубники

Клубника кажется простой культурой, но иногда даже при обильном цветении ягод почти нет. Кусты стоят белые от бутонов, а летом собирать нечего. Оказывается, помочь может обычный мед, который найдется почти на любой кухне.

Для приготовления раствора понадобится всего 1 столовая ложка меда и 1 литр теплой воды. Смесь хорошо размешивают и используют для опрыскивания кустов прямо по цветкам в период массового цветения.

Такой способ работает сразу в нескольких направлениях. Сладкий аромат активно привлекает пчел и шмелей, а значит, цветки лучше опыляются и образуется больше завязей. Особенно заметен эффект в прохладную или пасмурную погоду, когда насекомые летают менее активно.

Кроме того, мед содержит полезные микроэлементы и витамины, которые действуют как мягкий природный стимулятор для растений. Если погода долго остается сырой, обработку можно повторить через 7–10 дней, когда появятся новые бутоны.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после опрыскивания кусты стали заметно активнее завязывать ягоды. Дополнительно она советует обязательно удалять у клубники старые листья и рыхлить почву после полива — так корни получают больше воздуха и питание усваивается лучше.

Ранее были названы сорта капусты, которых боятся слизни.

Проверено редакцией
Россиянам раскрыли, как мошенники распространяют банковские трояны
Раскрыто условие для перерасчета коммуналки за воду
Не верил, что салат с клубникой может быть мясным. Теперь это мой главный летний хит
Клубничный пирог на кефире: пышный, влажный и очень вкусный — готовлю каждую неделю, пока сезон
Поливаю этим смородину во время цветения — через месяц собираю крупные и сладкие ягоды
