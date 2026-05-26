26 мая 2026 в 11:00

Урожай смородины тает на глазах: популярная подкормка в мае только вредит кустам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие дачники уверены, что древесная зола подходит почти для всех культур. Но с черной смородиной такой номер может не пройти. Куст выглядит крепким и зеленым, а вот ягод после цветения почти не остается.

Опытные садоводы заметили, что проблема часто появляется именно после майских подкормок золой. Ее добавляют в почву, делают настои и растворы, но результат получается обратным. Все дело в том, что смородина любит слабокислую землю, а зола быстро защелачивает грунт.

Когда кислотность меняется, корни хуже усваивают важные элементы — магний, железо и марганец. В период цветения и формирования завязей это особенно опасно. Куст начинает испытывать стресс, тратит силы не на ягоды, а на выживание. В итоге цветы и маленькие завязи просто осыпаются.

Вместо золы в мае лучше использовать фосфорно-калийные удобрения без азота. Подойдут смеси с пометкой «Осень». Они помогают растению направить силы именно на формирование урожая, а не на наращивание лишней листвы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после отказа от золы кусты стали лучше держать завязи. Дополнительно она советует мульчировать почву вокруг смородины скошенной травой — так влага дольше сохраняется у корней даже в жаркие дни.

Ранее сообщалось, что весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии».

